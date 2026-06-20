INI・木村柾哉、原点「Let Me Fly〜その未来へ〜」ピアノバージョン披露「当時の思い出や感情を思い出しながら」【コメント全文】
11人組グローバルボーイズグループ・INIの木村柾哉が、「Let Me Fly〜その未来へ〜（Piano Ver.）」を公式YouTubeチャンネル内企画「INI STUDIO」で公開した。
【動画】INI・木村柾哉、原点「Let Me Fly〜その未来へ〜」ピアノバージョン
「Let Me Fly〜その未来へ〜」は、INIが誕生するきっかけとなったサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』のテーマソング。オーディション時に木村がセンターを務めた思い出深い楽曲で、13日にグループ結成5周年を迎えたINIとMINI（ファンネーム）にとって、原点ともいえる特別な1曲となっている。
INIのリーダーであり、その切れ味抜群で見る者を惹きつける天性のパフォーマンス力でダンスの印象が強い木村だが、昨年9月に開催したINIのバンテリンドーム ナゴヤ公演ではバンドユニットを組み、キーボードを担当。このことをきっかけに本格的なレッスンを受け始め、ライブで初めて演奏姿を披露したことが話題になった。
その後も練習に励み、本映像では幻想的で温かみのある空間の中、まるで自分自身とも静かに向き合うかのように真摯にピアノと向き合い、一音一音心を込めて丁寧に思い出の楽曲を奏でている。パフォーマンス、演技、そしてピアノ演奏とさまざまな挑戦を続けながら、原点に立ち返り、これまでの感謝を込めつつも、これからの未来への希望を感じさせる表現者としての姿を見せている。
【コメント全文】
この曲を弾こうと思ったきっかけは、INIが結成5周年を迎えることでした。
ここまで11人肩を並べて歩んでこられたこと、オーディションの時からスタッフのみなさんや家族、友人、そしてMINIのみなさんにたくさん支えられながら活動できたことに感謝しています。
5年も経てば初心も忘れてしまいそうになりますが、改めて当時の思い出や感情を思い出しながら、またしっかりと歩んでいけるようにという願いを込めて弾きました！ぜひ！
【動画】INI・木村柾哉、原点「Let Me Fly〜その未来へ〜」ピアノバージョン
「Let Me Fly〜その未来へ〜」は、INIが誕生するきっかけとなったサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』のテーマソング。オーディション時に木村がセンターを務めた思い出深い楽曲で、13日にグループ結成5周年を迎えたINIとMINI（ファンネーム）にとって、原点ともいえる特別な1曲となっている。
その後も練習に励み、本映像では幻想的で温かみのある空間の中、まるで自分自身とも静かに向き合うかのように真摯にピアノと向き合い、一音一音心を込めて丁寧に思い出の楽曲を奏でている。パフォーマンス、演技、そしてピアノ演奏とさまざまな挑戦を続けながら、原点に立ち返り、これまでの感謝を込めつつも、これからの未来への希望を感じさせる表現者としての姿を見せている。
【コメント全文】
この曲を弾こうと思ったきっかけは、INIが結成5周年を迎えることでした。
ここまで11人肩を並べて歩んでこられたこと、オーディションの時からスタッフのみなさんや家族、友人、そしてMINIのみなさんにたくさん支えられながら活動できたことに感謝しています。
5年も経てば初心も忘れてしまいそうになりますが、改めて当時の思い出や感情を思い出しながら、またしっかりと歩んでいけるようにという願いを込めて弾きました！ぜひ！