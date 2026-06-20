■全国の21日（日）の天気

20日は梅雨前線が北上して全国的に雲が多く、西日本や東日本を中心に広く雨となっています。このため、北陸と東北南部で梅雨入りが発表されました。北陸では平年より9日遅く、東北南部は平年より8日遅い梅雨入りです。

21日は、梅雨前線が西・東日本の南岸にのび、夜にかけて南下する見込みです。一方、日本海を低気圧が東へ進むでしょう。九州から関東では、朝にかけて雨が降りますが、昼頃にはやむ所が多く、晴れ間の出る所もありそうです。

北陸や東北では、一日を通して雨が降る見込みです。大気の状態が不安定になるため、激しく降って大雨となる所がありそうです。

21日夕方までの予想雨量は、北陸で100ミリ、東北で120ミリとなっています。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意が必要です。

沖縄は、強い日差しが降り注ぐでしょう。朝の気温は、西日本で23℃から24℃くらいの所が多く、宮崎は25℃と熱帯夜になりそうです。

日中の気温は、西・東日本で28℃前後の所が多く、太平洋側を中心に真夏日となる所もありそうです。名古屋や高知は32℃、静岡と甲府は33℃の予想で、宮崎では34℃まで上がりそうです。

熱中症に厳重な警戒が必要です。こまめに水分を補給し、また、エアコンを適切に使用するなど、熱中症対策を心がけてください。

【予想最低気温】（前日差）

札幌17℃ （−1 7月上旬）

仙台18℃ （±0 平年並み）

新潟20℃ （±0 7月上旬）

東京都心20℃ （±0 平年並み）

名古屋22℃ （−2 7月上旬）

大阪24℃ （＋1 7月上旬）

広島23℃ （±0 7月上旬）

高知23℃ （±0 7月上旬）

福岡24℃ （−1 7月中旬）

鹿児島24℃ （−1 7月上旬）

那覇25℃ （−1 6月中旬）

【予想最高気温】（前日差）

札幌25℃ （−2 7月中旬）

仙台20℃ （−1 5月中旬）

新潟24℃ （−6 6月上旬）

東京都心27℃ （＋3 平年並み）

名古屋32℃ （＋7 7月下旬）

大阪28℃ （＋1 6月中旬）

広島28℃ （＋3 平年並み）

高知32℃ （＋5 7月下旬）

福岡28℃ （−3 平年並み）

鹿児島31℃ （±0 7月上旬）

那覇31℃ （±0 平年並み）

■全国の週間予報

梅雨前線は、本州付近に停滞しやすくなりそうです。22日以降も、九州から東北は、曇りや雨の梅雨空が続くでしょう。23日から24日頃は、九州など西日本で大雨となる可能性があります。今後の情報にご注意ください。

沖縄では23日まで晴れますが、24日以降は雲が広がりやすくなるでしょう。台風7号が近づく可能性があり、注意が必要です。

来週は、気温が平年を下回る所が多いでしょう。特に北日本では、来週中頃にかけて、太平洋側を中心に日中でも20℃前後にとどまりそうです。

西日本や東日本は、ムシムシ・ジメジメする日が続くでしょう。

■台風7号

フィリピンの東で台風7号が発生し、西寄りに進んでいます。今後も西寄りに進み、24日頃には沖縄の南まで進んで、先島諸島に近づく可能性があります。最新の情報に注意し、台風への備えをしてください。