１９日放送のＴＢＳ系「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・午後１１時）に俳優の本木雅弘（６０）が出演。エッセイストの妻・内田也哉子さん（５０）との夫婦げんかについて語った。

ミュージシャンの内田裕也さんと、女優の樹木希林さんの長女である也哉子さんについて本木は「希林さんのまっとうさと、裕也さんの破天荒なところ、２人のマグマをぐぐぐっとされているので、表向きはやわらかいですけど、許せないことへの爆発力がすごいですね」と表現。親友のカメラマンが撮影した結婚前のツーショットが紹介されると、「まだ素直なふたりだったのかな」とつぶやいた。

これにＭＣで落語家・笑福亭鶴瓶は「ちょっと待って。今、もめてますの？」と突っ込み。すると「もめますよ、よくもめますよ。私も優しいようで引かないので、いつも朝まで、朝までなんですよ」と明かした。

さらに「だいたい、旦那の方が『やってらんねえわ』って感じで出ていくイメージじゃないですか。逆なんです。私が延々謝らないで、『こうでしょ？ああでしょ？ああでしょ、だけどね、でもね』ってずっと言うから、よっぽど嫌になってしまって、彼女の方が一瞬、この空気を冷やしに…」と、けんかの様子を赤裸々に語った。

これには鶴瓶が思わず「結婚して何年ですか？」と質問。本木が「３１年」と答えると、鶴瓶は「もうやめなはれ！」とたしなめていた。