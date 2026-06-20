河野太郎氏、登板予定の“始球式”が中止 スクショ添え嘆き
衆議院議員の河野太郎氏（63）が20日、自身のXを更新。関東では雨模様となった同日、始球式に“登板予定”であった女子ソフトボールリーグ・JDリーグの第10節・茅ヶ崎ラウンド（茅ケ崎公園野球場）の試合中止を嘆いた。
【画像】“コウペンちゃん”のきせかえにも注目集まる…始球式の中止を嘆いた河野太郎氏
この日は、第2試合開始前の始球式で河野氏が投手を、神奈川県議会議員の桝晴太郎氏が捕手を務める予定であった。Xでは、「残念ながら雨で試合が中止となり、私の豪速球は……」とのコメントとともに、自身が登板する予定であった始球式を案内するJDリーグ公式サイトのスクリーンショットを投稿した。
フォロワーからは「太郎さんと桝さんのバッテリー見たかったー」「剛速球を拝見したかったです！」「コウペンちゃんの着せ替え使っているとは…」「次回、豪速球しっかり見せてね」などのコメントが寄せられている。
【画像】“コウペンちゃん”のきせかえにも注目集まる…始球式の中止を嘆いた河野太郎氏
この日は、第2試合開始前の始球式で河野氏が投手を、神奈川県議会議員の桝晴太郎氏が捕手を務める予定であった。Xでは、「残念ながら雨で試合が中止となり、私の豪速球は……」とのコメントとともに、自身が登板する予定であった始球式を案内するJDリーグ公式サイトのスクリーンショットを投稿した。
フォロワーからは「太郎さんと桝さんのバッテリー見たかったー」「剛速球を拝見したかったです！」「コウペンちゃんの着せ替え使っているとは…」「次回、豪速球しっかり見せてね」などのコメントが寄せられている。