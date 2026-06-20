パラグアイ対トルコで衝撃のレッドカード！“口を覆って何かを発言”のMFが一発退場に…新ルール適用か【W杯】
パラグアイ代表は現地６月19日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ（D組）第２節で、トルコ代表と対戦した。その試合で、同国MFが新ルール適用の可能性がある退場処分を受けた。
問題の場面が起きたのは、前半アディショナルタイムだった。45＋１分、トルコのファウルによって試合が中断した際、パラグアイのMFミゲル・アルミロンが相手DFメルト・ミュルドゥルに対して口を手で覆いながら何かを伝えたように見えた。
するとイバン・バートン主審はVARと交信。その後、自ら映像を確認するオンフィールドレビューを実施した。そして45＋３分、アルミロンにレッドカードを提示。一発退場を命じた。
国際サッカー評議会（IFAB）は今年４月28日に競技規則の改正を発表。新ルールでは、差別的な発言を隠す目的で口を覆いながら相手選手や審判とやり取りした場合、一発退場の対象となる。
北中米ワールドカップから適用されている規則だけに、アルミロンの退場もこの新ルールに基づく措置だった可能性がある。
パラグアイは後半開始から数的不利を強いられる厳しい展開となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
問題の場面が起きたのは、前半アディショナルタイムだった。45＋１分、トルコのファウルによって試合が中断した際、パラグアイのMFミゲル・アルミロンが相手DFメルト・ミュルドゥルに対して口を手で覆いながら何かを伝えたように見えた。
国際サッカー評議会（IFAB）は今年４月28日に競技規則の改正を発表。新ルールでは、差別的な発言を隠す目的で口を覆いながら相手選手や審判とやり取りした場合、一発退場の対象となる。
北中米ワールドカップから適用されている規則だけに、アルミロンの退場もこの新ルールに基づく措置だった可能性がある。
パラグアイは後半開始から数的不利を強いられる厳しい展開となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！