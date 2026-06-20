小型ジェット機が高速道路に墜落し炎上　機内に取り残された人　機体トラブルで緊急着陸試しようと連絡も…1人死亡　アメリカ・テキサス州

アメリカ・テキサス州の高速道路に小型ジェット機が墜落し、炎上する様子がカメラに捉えられた。機内には人が取り残されており、窓を叩いて脱出しようとしていた。乗っていた人たちは扉からまもなく脱出できたが、この事故で1人が死亡したという。

炎上する小型ジェット機…機内には人の姿

アメリカ・テキサス州の高速道路で撮影されたのは、激しく燃え上がる炎だ。

この日、小型ジェット機が高速道路に墜落した。

機体の中から聞こえる「ドンドン」という音。機内に取り残された人が、窓を叩いていたのだ。

駆け寄った人たちが救い出そうと外から窓を叩いたが、なかなか窓は割れなかった。

すると扉が開き、中にいた人たちが次々と脱出してきた。

緊急着陸試みるも墜落か

地元の警察によると、乗っていたのは乗客とパイロットを含め6人で、そのうち1人が死亡した。

小型ジェット機は墜落の5分前、機体トラブルが発生したと近くの空港に連絡しており、緊急着陸を試みていたという。

（「イット！」 6月18日放送より）