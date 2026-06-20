竹田麗央が3差6位、勝みなみ10位 日本勢5人が週末へ 渋野日向子、原英莉花ら予選落ち
＜マイヤーLPGAクラシック 2日目◇19日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが終了した。海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦として位置づけられており、日本勢は12人が出場。5人が決勝ラウンドに進出した。
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日本勢トップに、1イーグル・6バーディ・2ボギーの「66」をマークした竹田麗央がトータル7アンダー・6位タイにつけた。勝みなみがトータル6アンダー・10位タイ、2試合ぶり出場の山下美夢有と岩井千怜がトータル4アンダー・22位タイ、メジャー2勝の笹生優花がトータル3アンダー・36位タイ。カットラインはトータル2アンダーとし、いずれも予選通過を果たした。渋野日向子、吉田優利、西村優菜がトータル1アンダー・67位タイ、岩井明愛がトータルイーブンパー・81位タイ、原英莉花がトータル1オーバー・94位タイ、櫻井心那がトータル4オーバー・129位タイ、馬場咲希がトータル5オーバー・133位タイとし、いずれも決勝ラウンドへ進めなかった。トータル10アンダー・単独首位にヤン・ジン（中国）。トータル9アンダー・2位タイにロティ・ウォード（イングランド）、キャシー・ポーター（オーストラリア）が続いた。今大会終了後のCMEグローブポイントランキング上位者は、来週の全米女子プロと「エビアン選手権」の出場権が与えられる。賞金総額は325万ドル（約5億2300万円）。優勝者には48万7500ドル（約7800万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第2ラウンド 成績
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