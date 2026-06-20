「沖縄のホテルみたい！」スタバの店舗も意識… 富士山も見える絶景自慢の『となりのスゴイ家』21日放送
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）が21日放送される。今回は「町を一望する絶景自慢の家」が登場する。
【スゴイ家】晴れた日には富士山も！スタバの店舗を意識したLDK
山根と遼河が訪れたのは東京都八王子市。2021年築の木造2階建て、380平方メートル、17.5坪の建物だ。車庫のある高い擁壁があるのが特徴的だ。4人家族で2匹のネコが暮らしている。
階段の途中に現れる門は妻がデザイン。山根は「沖縄のホテルみたい！」と感嘆の声を上げた。スターバックスの店舗を意識したという。
玄関ホールは6.9帖。光が抜けるスケルトン階段が目の前にある。玄関収納は3.1帖。自転車も置いている。
2階に上がると、テラスが。町を一望する景色が広がる。晴れた時は高尾山や富士山も見ることができる。
LDKは20.4帖。大きな窓をつけており、部屋からも町が一望できる。家具に合わせた統一感も持たせる。
キッチンはシンプルな造り。空間に一体感を生む焼杉の壁も特徴的だ。
LDKの先には洗面所や浴室がある。風呂からも景色を見ることができる。洗濯室も近くにあり、家事動線も意識している。
1階には5.4帖の和室がある。ゲストルームとして使っている。
子ども部屋はそれぞれ5.1帖だ。両親の寝室は6.1帖だ。
失敗点は、白い壁にしたことだという。家主は子どもが触って汚れが落ちにくいと説明していた。
番組では「妻のアイデア満載の家」も放送される。
【スゴイ家】晴れた日には富士山も！スタバの店舗を意識したLDK
山根と遼河が訪れたのは東京都八王子市。2021年築の木造2階建て、380平方メートル、17.5坪の建物だ。車庫のある高い擁壁があるのが特徴的だ。4人家族で2匹のネコが暮らしている。
玄関ホールは6.9帖。光が抜けるスケルトン階段が目の前にある。玄関収納は3.1帖。自転車も置いている。
2階に上がると、テラスが。町を一望する景色が広がる。晴れた時は高尾山や富士山も見ることができる。
LDKは20.4帖。大きな窓をつけており、部屋からも町が一望できる。家具に合わせた統一感も持たせる。
キッチンはシンプルな造り。空間に一体感を生む焼杉の壁も特徴的だ。
LDKの先には洗面所や浴室がある。風呂からも景色を見ることができる。洗濯室も近くにあり、家事動線も意識している。
1階には5.4帖の和室がある。ゲストルームとして使っている。
子ども部屋はそれぞれ5.1帖だ。両親の寝室は6.1帖だ。
失敗点は、白い壁にしたことだという。家主は子どもが触って汚れが落ちにくいと説明していた。
番組では「妻のアイデア満載の家」も放送される。