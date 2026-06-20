ボートレース大村のG2「ボートレース発祥地記念第30回モーターボート誕生祭」が4日目を迎える。注目は11Rだ。

しっかり調整を合わせている坪井が不動の軸。スタートさえ後手に回らなければ大丈夫だろう。良くなっている河野が相手。捲り、捲り差しの両面策で逆転を狙いたい。上田龍はカドから持ち味の旋回力を見せつける。直線系は明らかにいい高田絡みに警戒したい。

＜1＞坪井康晴 どこがいいってのはないけど、バランスが取れています。中堅よりちょっと上って感じ。

＜2＞下出卓矢 全速なら少し伸びるけど、いつもの出方とは違う。これではいいエンジンメンバーが相手では戦えない。

＜3＞河野大 出足関係は良かったと思う。出ていくとかはないけど、展開があれば突ける足だと思います。

＜4＞上田龍星 本番だけスタートで遅れてしまった。足自体は悪くないです。

＜5＞高田ひかる エンジンのポテンシャルはあって悪くなかった。二の足が良かったかなと思います。

＜6＞畑田汰一 1周1マークでステバーが曲がって道中は参考外。行き足のいい部分が、だんだん弱くなっている気がする。