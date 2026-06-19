＜速報＞米国女子ツアー2日目スタート 渋野日向子は巻き返しへ深夜ティオフ
＜マイヤーLPGAクラシック 2日目◇19日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが日本時間午後8時15分に開幕した。海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦として位置づけられており、日本勢は12人が出場している。
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初日に2オーバー・115位タイと出遅れた渋野日向子は、日をまたいだ午前1時15分に10番パー5からティオフする。3試合連続の予選通過に向けて、巻き返しを図る。日本勢トップの3アンダー・12位タイ発進を勝みなみと吉田優利は、それぞれ午後9時10分、午前2時21分にスタートする。2アンダー・25位タイにつける岩井千怜は、午前8時59分に日本勢の先陣を切ってラウンドを開始する。今大会終了後のCMEグローブポイントランキング上位者は、来週の全米女子プロと「エビアン選手権」の出場権が与えられる。賞金総額は325万ドル（約5億2300万円）。優勝者には48万7500ドル（約7800万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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