「日経225オプション」7月限コール手口情報（19日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万2250円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯7万2125円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
◯7万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 368( 168)
楽天証券 83( 45)
三菱UFJ証券 40( 40)
BNPパリバ証券 133( 33)
モルガンMUFG証券 120( 20)
SBI証券 40( 18)
JPモルガン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 7( 7)
フィリップ証券 6( 6)
UBS証券 5( 5)
シティグループ証券 100( 0)
サスケハナ・ホンコン 100( 0)
◯7万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯7万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
BNPパリバ証券 13( 13)
インタラクティブ証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯7万1250円コール
取引高(立会内)
SMBC日興証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯7万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
SMBC日興証券 10( 10)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 9( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万2250円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯7万2125円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 368( 168)
楽天証券 83( 45)
三菱UFJ証券 40( 40)
BNPパリバ証券 133( 33)
モルガンMUFG証券 120( 20)
SBI証券 40( 18)
JPモルガン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 7( 7)
フィリップ証券 6( 6)
UBS証券 5( 5)
シティグループ証券 100( 0)
サスケハナ・ホンコン 100( 0)
◯7万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯7万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
BNPパリバ証券 13( 13)
インタラクティブ証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯7万1250円コール
取引高(立会内)
SMBC日興証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯7万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
SMBC日興証券 10( 10)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 9( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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