超特急・高松アロハ、ネットミーム“アロハの大移動”公式素材公開 世界中に移動可能に
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の高松アロハ（※高＝はしごだか）のミーム“アロハの大移動”をグリーンバックで撮影した公式素材が19日、公開された。
【中面カット】仲よさそうな様子のアロハ&ハル
東京ドーム単独公演を控える超特急の最新シングル「ガチ夢中！」ダンスプラクティス動画が、グループのYouTube公式チャンネル「超チューバ―」で公開されると、8号車（ファンネーム）の投稿が発端となりバズが誕生。間奏でのアロハのフォーメーション移動が、最後方から真反対の最前列まで、メンバー8人の間を猛ダッシュで一気に横断する振付になっていて、長すぎる移動距離と、全力疾走する際の必死なガチ顔が、面白すぎるとファンのツボに。以降、超特急公式からも「大移動」動画が公開されたほか、数々のアイドルグループのアカウントでも真似され、爆発的な万バズとなっている。
TikTok内でミーム沸騰中のアロハによる大移動。これまでオリジナル音源の使用だった音源が、アーティスト公式の“大移動”音源として使用可能に。また、“アロハの大移動”をグリーンバックで撮影した公式素材も配布。通学や通勤、推し活遠征から世界的なスポーツの祭典まで、日本中、世界中、どこでもアロハを大移動させることが可能になった。
超特急の公式TikTokアカウントよりエフェクトとして使用できるほか、UMアーティストページ内、超特急のニュース記事からも映像をダウンロードできる。各種編集アプリで背景を切り取り、音源とハッシュタグ「#アロハの大移動リレー」を付けて、いろんなところでアロハを大移動させることを公式も呼びかけている。
【中面カット】仲よさそうな様子のアロハ&ハル
東京ドーム単独公演を控える超特急の最新シングル「ガチ夢中！」ダンスプラクティス動画が、グループのYouTube公式チャンネル「超チューバ―」で公開されると、8号車（ファンネーム）の投稿が発端となりバズが誕生。間奏でのアロハのフォーメーション移動が、最後方から真反対の最前列まで、メンバー8人の間を猛ダッシュで一気に横断する振付になっていて、長すぎる移動距離と、全力疾走する際の必死なガチ顔が、面白すぎるとファンのツボに。以降、超特急公式からも「大移動」動画が公開されたほか、数々のアイドルグループのアカウントでも真似され、爆発的な万バズとなっている。
超特急の公式TikTokアカウントよりエフェクトとして使用できるほか、UMアーティストページ内、超特急のニュース記事からも映像をダウンロードできる。各種編集アプリで背景を切り取り、音源とハッシュタグ「#アロハの大移動リレー」を付けて、いろんなところでアロハを大移動させることを公式も呼びかけている。