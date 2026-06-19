　19日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7971枚だった。うちコールの出来高が4518枚と、プットの3453枚を上回った。コールの出来高トップは8万円の782枚（13円高105円）。プットの出来高トップは6万円の463枚（5円安160円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 350　　　-1　　　 1　　90000　
　　44　　　 0　　　 8　　85750　
　 390　　　 0　　　11　　85000　
　　 2　　　 0　　　13　　84500　
　　71　　　-1　　　16　　84000　
　　13　　　+1　　　17　　83500　
　　79　　　+3　　　26　　83000　
　 123　　　+6　　　36　　82500　
　 103　　　+5　　　44　　82000　
　　51　　　-3　　　42　　81500　
　 137　　 +12　　　68　　81000　
　　67　　 +11　　　86　　80500　
　 782　　 +13　　 105　　80000　
　　30　　　 0　　 114　　79500　
　 251　　 +29　　 160　　79000　
　　41　　　+9　　 175　　78500　
　 331　　 +34　　 235　　78000　
　　37　　 +38　　 285　　77500　
　 405　　 +46　　 345　　77000　
　　34　　 +60　　 415　　76500　
　 152　　 +75　　 505　　76000　
　　85　　 +50　　 565　　75500　
　 209　　 +65　　 675　　75000　
　　48　　+105　　 830　　74500　
　 138　　 +95　　 960　　74000　
　　31　　 +50　　1080　　73500　
　 200　　+135　　1300　　73000　　2985 　　　　　　　 1　
　　 2　　+130　　1330　　72875　
　　22　　 -50　　1315　　72500　　2525 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　72375　　2610 　　　　　　　 1　
　　 3　　+295　　1725　　72250　　2540 　　　　　　　 1　
　　 5　　　　　　1790　　72125　　2535 　　　　　　　 4　
　 188　　+160　　1750　　72000　　2465 　　 +85　　　 4　
　　 3　　　　　　1800　　71875　　2450 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　71750　　2270 　　　　　　　 1　
　　21　　-140　　1700　　71500　　2145 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　71375　　2190 　　+110　　　 3　
　　 1　　 +35　　2035　　71250　　2065 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　71125　　1970 　　　　　　　 1　
　　16　　-120　　1995　　71000　　1865 　　 -20　　　86　
　　 1　　+660　　2185　　70875　　1945 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　70625　　1770 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　70500　　1735 　　 +10　　　 7　
　　 8　　+155　　2780　　70000　　1465 　　 -95　　　53　
　　 1　　　　　　2875　　69875　　1385 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　69750　　1465 　　 -25　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　69625　　1285 　　　　　　　 2　
　　 2　　+330　　3390　　69500　　1370 　　 -45　　　26　
　　　　　　　　　　　　　69375　　1510 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　69125　　1165 　　　　　　　 1　
　　11　　 -45　　3215　　69000　　1195 　　 -25　　 176　
　　　　　　　　　　　　　68875　　1110 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　68750　　1090 　　-360　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　68625　　 985 　　　　　　　 2　
　　10　　　　　　3500　　68500　　1025 　　 -65　　　20　
　　　　　　　　　　　　　68375　　 925 　　-170　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　68125　　 940 　　　　　　　 1　
　　 6　　-145　　4010　　68000　　 910 　　 -65　　 135　
　　　　　　　　　　　　　67875　　 820 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　67625　　 770 　　-130　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　67500　　 970 　　+125　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　67375　　 800 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　67125　　 755 　　　　　　　 2　
　　 8　　+120　　4950　　67000　　 750 　　 -25　　　95　
　　　　　　　　　　　　　66875　　 655 　　-100　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　66750　　 805 　　+110　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　66625　　 720 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　66500　　 725 　　 +55　　　16　
　　　　　　　　　　　　　66375　　 635 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　66250　　 615 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　66125　　 625 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　66000　　 580 　　 -30　　 153　
　　　　　　　　　　　　　65875　　 565 　　 -25　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　65750　　 535 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　65500　　 595 　　 +70　　　12　
　　　　　　　　　　　　　65250　　 490 　　 -15　　　 3　
　　 4　　 +30　　6330　　65000　　 460 　　 -15　　 306　
　　　　　　　　　　　　　64875　　 450 　　 -10　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　64500　　 400 　　 -15　　　33　
　　　　　　　　　　　　　64250　　 375 　　　　　　　 1　
　　 2　　+730　　7300　　64000　　 365 　　 -15　　 140　
　　　　　　　　　　　　　63875　　 350 　　 -25　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　63750　　 360 　　 +30　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　63500　　 325 　　 -15　　　47　
　　　　　　　　　　　　　63375　　 360 　　　+5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　63250　　 305 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　63000　　 293 　　 -17　　　70　
　　　　　　　　　　　　　62750　　 305 　　　+8　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　62500　　 266 　　　-9　　　13　
　　　　　　　　　　　　　62000　　 237 　　 -12　　　88　
　　　　　　　　　　　　　61500　　 260 　　 +44　　　92　
　　　　　　　　　　　　　61000　　 192 　　 -10　　 123　
　　　　　　　　　　　　　60750　　 176 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　60500　　 194 　　　+9　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　60250　　 160 　　 -15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　60000　　 160 　　　-5　　 463　
　　　　　　　　　　　　　59500　　 165 　　 +10　　　12　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 133 　　　-3　　　60　
　　　　　　　　　　　　　58625　　 144 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58500　　 135 　　 +12　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　58250　　 115 　　 -18　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 111 　　　-3　　 170　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 105 　　　+1　　　41　
　　　　　　　　　　　　　57125　　 100 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57000　　　91 　　　-7　　　75　
　　　　　　　　　　　　　56750　　　95 　　　+9　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 100 　　 +13　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　56250　　　94 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56000　　　81 　　　 0　　　48　
　　　　　　　　　　　　　55750　　　80 　　　+5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55500　　　75 　　　+6　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55125　　　79 　　　+3　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　　70 　　　 0　　 117　
　　　　　　　　　　　　　54000　　　70 　　 +14　　　18　
　　　　　　　　　　　　　53000　　　51 　　　-1　　　29　
　　　　　　　　　　　　　52500　　　50 　　　+3　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　　45 　　　-2　　　15　
　　　　　　　　　　　　　51750　　　50 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51500　　　40 　　　-1　　　11　
　　　　　　　　　　　　　51000　　　38 　　　-2　　　29　
　　　　　　　　　　　　　50000　　　33 　　　 0　　 112　
　　　　　　　　　　　　　49750　　　34 　　　+4　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　30 　　　 0　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　26 　　　+2　　　29　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　22 　　　-1　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　19 　　　 0　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　45750　　　21 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　21 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　16 　　　-1　　　51　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　14 　　　-1　　　18　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　13 　　　+2　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43250　　　12 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　14 　　　 0　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　11 　　　 0　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　 9 　　　-1　　　11　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　 9 　　　 0　　　28　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　 6 　　　-1　　　10　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　 6 　　　 0　　　23　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　 5 　　　 0　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　 5 　　　 0　　　10　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　 4 　　　 0　　　43　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　 3 　　　-1　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　 3 　　　 0　　　27　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　 3 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　 2 　　　-1　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 2 　　　 0　　　36　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　 2 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　 2 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 1 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 1 　　　 0　　　25　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 1 　　　 0　　　 4　

株探ニュース