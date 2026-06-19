日経225オプション7月限（19日日中） 8万円コールが出来高最多782枚
19日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7971枚だった。うちコールの出来高が4518枚と、プットの3453枚を上回った。コールの出来高トップは8万円の782枚（13円高105円）。プットの出来高トップは6万円の463枚（5円安160円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
350 -1 1 90000
44 0 8 85750
390 0 11 85000
2 0 13 84500
71 -1 16 84000
13 +1 17 83500
79 +3 26 83000
123 +6 36 82500
103 +5 44 82000
51 -3 42 81500
137 +12 68 81000
67 +11 86 80500
782 +13 105 80000
30 0 114 79500
251 +29 160 79000
41 +9 175 78500
331 +34 235 78000
37 +38 285 77500
405 +46 345 77000
34 +60 415 76500
152 +75 505 76000
85 +50 565 75500
209 +65 675 75000
48 +105 830 74500
138 +95 960 74000
31 +50 1080 73500
200 +135 1300 73000 2985 1
2 +130 1330 72875
22 -50 1315 72500 2525 1
72375 2610 1
3 +295 1725 72250 2540 1
5 1790 72125 2535 4
188 +160 1750 72000 2465 +85 4
3 1800 71875 2450 3
71750 2270 1
21 -140 1700 71500 2145 10
71375 2190 +110 3
1 +35 2035 71250 2065 1
71125 1970 1
16 -120 1995 71000 1865 -20 86
1 +660 2185 70875 1945 1
70625 1770 5
70500 1735 +10 7
8 +155 2780 70000 1465 -95 53
1 2875 69875 1385 1
69750 1465 -25 3
69625 1285 2
2 +330 3390 69500 1370 -45 26
69375 1510 1
69125 1165 1
11 -45 3215 69000 1195 -25 176
68875 1110 4
68750 1090 -360 1
68625 985 2
10 3500 68500 1025 -65 20
68375 925 -170 3
68125 940 1
6 -145 4010 68000 910 -65 135
67875 820 1
67625 770 -130 2
67500 970 +125 7
67375 800 2
67125 755 2
8 +120 4950 67000 750 -25 95
66875 655 -100 1
66750 805 +110 2
66625 720 2
66500 725 +55 16
66375 635 3
66250 615 0 2
66125 625 3
66000 580 -30 153
65875 565 -25 2
65750 535 3
65500 595 +70 12
65250 490 -15 3
4 +30 6330 65000 460 -15 306
64875 450 -10 2
64500 400 -15 33
64250 375 1
2 +730 7300 64000 365 -15 140
63875 350 -25 1
63750 360 +30 5
63500 325 -15 47
63375 360 +5 1
63250 305 0 2
63000 293 -17 70
62750 305 +8 7
62500 266 -9 13
62000 237 -12 88
61500 260 +44 92
61000 192 -10 123
60750 176 17
60500 194 +9 6
60250 160 -15 1
60000 160 -5 463
59500 165 +10 12
59000 133 -3 60
58625 144 1
58500 135 +12 9
58250 115 -18 2
58000 111 -3 170
57500 105 +1 41
57125 100 1
57000 91 -7 75
56750 95 +9 1
56500 100 +13 7
56250 94 2
56000 81 0 48
55750 80 +5 1
55500 75 +6 1
55125 79 +3 1
55000 70 0 117
54000 70 +14 18
53000 51 -1 29
52500 50 +3 1
52000 45 -2 15
51750 50 1
51500 40 -1 11
51000 38 -2 29
50000 33 0 112
49750 34 +4 3
49000 30 0 8
48000 26 +2 29
47000 22 -1 6
46000 19 0 7
45750 21 1
45500 21 3
45000 16 -1 51
44000 14 -1 18
43500 13 +2 1
43250 12 10
43000 14 0 9
42000 11 0 8
41000 9 -1 11
40000 9 0 28
39000 6 -1 10
38000 6 0 23
37000 5 0 6
36000 5 0 10
35000 4 0 43
34000 3 -1 7
33000 3 0 27
32000 3 0 2
31000 2 -1 5
30000 2 0 36
29000 2 0 4
28000 2 0 2
25000 1 0 3
24000 1 0 25
20000 1 0 4
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
350 -1 1 90000
44 0 8 85750
390 0 11 85000
2 0 13 84500
71 -1 16 84000
13 +1 17 83500
79 +3 26 83000
123 +6 36 82500
103 +5 44 82000
51 -3 42 81500
137 +12 68 81000
67 +11 86 80500
782 +13 105 80000
30 0 114 79500
251 +29 160 79000
41 +9 175 78500
331 +34 235 78000
37 +38 285 77500
405 +46 345 77000
34 +60 415 76500
152 +75 505 76000
85 +50 565 75500
209 +65 675 75000
48 +105 830 74500
138 +95 960 74000
31 +50 1080 73500
200 +135 1300 73000 2985 1
2 +130 1330 72875
22 -50 1315 72500 2525 1
72375 2610 1
3 +295 1725 72250 2540 1
5 1790 72125 2535 4
188 +160 1750 72000 2465 +85 4
3 1800 71875 2450 3
71750 2270 1
21 -140 1700 71500 2145 10
71375 2190 +110 3
1 +35 2035 71250 2065 1
71125 1970 1
16 -120 1995 71000 1865 -20 86
1 +660 2185 70875 1945 1
70625 1770 5
70500 1735 +10 7
8 +155 2780 70000 1465 -95 53
1 2875 69875 1385 1
69750 1465 -25 3
69625 1285 2
2 +330 3390 69500 1370 -45 26
69375 1510 1
69125 1165 1
11 -45 3215 69000 1195 -25 176
68875 1110 4
68750 1090 -360 1
68625 985 2
10 3500 68500 1025 -65 20
68375 925 -170 3
68125 940 1
6 -145 4010 68000 910 -65 135
67875 820 1
67625 770 -130 2
67500 970 +125 7
67375 800 2
67125 755 2
8 +120 4950 67000 750 -25 95
66875 655 -100 1
66750 805 +110 2
66625 720 2
66500 725 +55 16
66375 635 3
66250 615 0 2
66125 625 3
66000 580 -30 153
65875 565 -25 2
65750 535 3
65500 595 +70 12
65250 490 -15 3
4 +30 6330 65000 460 -15 306
64875 450 -10 2
64500 400 -15 33
64250 375 1
2 +730 7300 64000 365 -15 140
63875 350 -25 1
63750 360 +30 5
63500 325 -15 47
63375 360 +5 1
63250 305 0 2
63000 293 -17 70
62750 305 +8 7
62500 266 -9 13
62000 237 -12 88
61500 260 +44 92
61000 192 -10 123
60750 176 17
60500 194 +9 6
60250 160 -15 1
60000 160 -5 463
59500 165 +10 12
59000 133 -3 60
58625 144 1
58500 135 +12 9
58250 115 -18 2
58000 111 -3 170
57500 105 +1 41
57125 100 1
57000 91 -7 75
56750 95 +9 1
56500 100 +13 7
56250 94 2
56000 81 0 48
55750 80 +5 1
55500 75 +6 1
55125 79 +3 1
55000 70 0 117
54000 70 +14 18
53000 51 -1 29
52500 50 +3 1
52000 45 -2 15
51750 50 1
51500 40 -1 11
51000 38 -2 29
50000 33 0 112
49750 34 +4 3
49000 30 0 8
48000 26 +2 29
47000 22 -1 6
46000 19 0 7
45750 21 1
45500 21 3
45000 16 -1 51
44000 14 -1 18
43500 13 +2 1
43250 12 10
43000 14 0 9
42000 11 0 8
41000 9 -1 11
40000 9 0 28
39000 6 -1 10
38000 6 0 23
37000 5 0 6
36000 5 0 10
35000 4 0 43
34000 3 -1 7
33000 3 0 27
32000 3 0 2
31000 2 -1 5
30000 2 0 36
29000 2 0 4
28000 2 0 2
25000 1 0 3
24000 1 0 25
20000 1 0 4
株探ニュース