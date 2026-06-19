　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

76853.10　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
74924.28　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
74027.40　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
71859.99　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
71716.82　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

71250.06　　★日経平均株価19日終値

69491.31　　6日移動平均線
69404.50　　新値三本足陰転値
68795.71　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
68615.65　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
67144.37　　均衡表転換線(日足)
66580.55　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
65731.42　　25日移動平均線
65622.62　　均衡表基準線(日足)
65287.24　　均衡表転換線(週足)
63203.90　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
62667.14　　ボリンジャー:-1σ(25日)
61444.28　　13週移動平均線
60967.60　　均衡表基準線(週足)
59920.95　　均衡表雲上限(日足)
59683.56　　75日移動平均線
59602.86　　ボリンジャー:-2σ(25日)
57792.15　　26週移動平均線
57179.12　　均衡表雲下限(日足)
56538.57　　ボリンジャー:-3σ(25日)
56308.00　　ボリンジャー:-1σ(13週)
53573.51　　200日移動平均線
52380.40　　ボリンジャー:-1σ(26週)
51171.73　　ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49　　均衡表雲上限(週足)
46968.64　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46035.46　　ボリンジャー:-3σ(13週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)
41556.89　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　95.20(前日95.17)
ST.Slow(9日)　　95.03(前日90.82)

ST.Fast(13週)　 90.20(前日90.73)
ST.Slow(13週)　 91.47(前日91.65)

［2026年6月19日］

株探ニュース