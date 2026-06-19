【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(19日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
76853.10 ボリンジャー:＋3σ(13週)
74924.28 ボリンジャー:＋3σ(25日)
74027.40 ボリンジャー:＋3σ(26週)
71859.99 ボリンジャー:＋2σ(25日)
71716.82 ボリンジャー:＋2σ(13週)
71250.06 ★日経平均株価19日終値
69491.31 6日移動平均線
69404.50 新値三本足陰転値
68795.71 ボリンジャー:＋1σ(25日)
68615.65 ボリンジャー:＋2σ(26週)
67144.37 均衡表転換線(日足)
66580.55 ボリンジャー:＋1σ(13週)
65731.42 25日移動平均線
65622.62 均衡表基準線(日足)
65287.24 均衡表転換線(週足)
63203.90 ボリンジャー:＋1σ(26週)
62667.14 ボリンジャー:-1σ(25日)
61444.28 13週移動平均線
60967.60 均衡表基準線(週足)
59920.95 均衡表雲上限(日足)
59683.56 75日移動平均線
59602.86 ボリンジャー:-2σ(25日)
57792.15 26週移動平均線
57179.12 均衡表雲下限(日足)
56538.57 ボリンジャー:-3σ(25日)
56308.00 ボリンジャー:-1σ(13週)
53573.51 200日移動平均線
52380.40 ボリンジャー:-1σ(26週)
51171.73 ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49 均衡表雲上限(週足)
46968.64 ボリンジャー:-2σ(26週)
46035.46 ボリンジャー:-3σ(13週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
41556.89 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 95.20(前日95.17)
ST.Slow(9日) 95.03(前日90.82)
ST.Fast(13週) 90.20(前日90.73)
ST.Slow(13週) 91.47(前日91.65)
［2026年6月19日］
株探ニュース
76853.10 ボリンジャー:＋3σ(13週)
74924.28 ボリンジャー:＋3σ(25日)
74027.40 ボリンジャー:＋3σ(26週)
71859.99 ボリンジャー:＋2σ(25日)
71716.82 ボリンジャー:＋2σ(13週)
71250.06 ★日経平均株価19日終値
69491.31 6日移動平均線
69404.50 新値三本足陰転値
68795.71 ボリンジャー:＋1σ(25日)
68615.65 ボリンジャー:＋2σ(26週)
67144.37 均衡表転換線(日足)
66580.55 ボリンジャー:＋1σ(13週)
65731.42 25日移動平均線
65622.62 均衡表基準線(日足)
65287.24 均衡表転換線(週足)
63203.90 ボリンジャー:＋1σ(26週)
62667.14 ボリンジャー:-1σ(25日)
61444.28 13週移動平均線
60967.60 均衡表基準線(週足)
59920.95 均衡表雲上限(日足)
59683.56 75日移動平均線
59602.86 ボリンジャー:-2σ(25日)
57792.15 26週移動平均線
57179.12 均衡表雲下限(日足)
56538.57 ボリンジャー:-3σ(25日)
56308.00 ボリンジャー:-1σ(13週)
53573.51 200日移動平均線
52380.40 ボリンジャー:-1σ(26週)
51171.73 ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49 均衡表雲上限(週足)
46968.64 ボリンジャー:-2σ(26週)
46035.46 ボリンジャー:-3σ(13週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
41556.89 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 95.20(前日95.17)
ST.Slow(9日) 95.03(前日90.82)
ST.Fast(13週) 90.20(前日90.73)
ST.Slow(13週) 91.47(前日91.65)
［2026年6月19日］
株探ニュース