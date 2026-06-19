19日の日経平均株価は前日比196.57円（0.28％）高の7万1250.06円と7日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は647、値下がりは869、変わらずは40。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を347.56円押し上げ。次いでキオクシア <285A>が274.55円、フジクラ <5803>が140.79円、住友電 <5802>が43.08円、ＴＤＫ <6762>が27.15円と続いた。



マイナス寄与度は80.45円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、イビデン <4062>が77.44円、東エレク <8035>が72.41円、ＳＢＧ <9984>が62.75円、リクルート <6098>が30.17円と並んだ。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、石油・石炭、鉱業、ガラス・土石が続いた。値下がり上位には銀行業、精密機器、その他金融業が並んだ。



株探ニュース