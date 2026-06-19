19日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数136、値下がり銘柄数412と、値下がりが優勢だった。



個別ではサクシード<9256>がストップ高。アスタリスク<6522>、ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＪＡＰＡＮ<6561>は一時ストップ高と値を飛ばした。イオレ<2334>、シャノン<3976>、ベストワンドットコム<6577>、Ｚｅｎｋｅｎ<7371>は年初来高値を更新。イメージ情報開発<3803>、フィットクルー<469A>、オキサイド<6521>、Ａｉロボティクス<247A>、ＴＥＮＴＩＡＬ<325A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ジーネクスト<4179>が一時ストップ安と急落した。ＳＡＡＦホールディングス<1447>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、Ｈｍｃｏｍｍ<265A>、ベースフード<2936>など47銘柄は年初来安値を更新。ステラファーマ<4888>、エムビーエス<1401>、ＣＩＮＣ<4378>、ノースサンド<446A>、パワーエックス<485A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース