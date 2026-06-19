『サタプラ』新コーナースタート 木村昴が「メガヒット中の〇〇館」巡り ナレーションに“師匠”声優【コメントあり】
MBS・TBS系の土曜朝の番組『サタプラ』（毎週土曜 前7：30）は20日から、新コーナー「メガヒット中の〇〇館を知っておこう！ここだけインプット」をスタートする。
【画像】木村昴の”師匠”…ナレーションを務める人気声優
声優の木村昴が毎月、全国にある美術館、水族館、博物館、科学館といった〇〇館の魅力に迫る。その道に精通した本物のプロと著名なゲストとともに各地をめぐり、「ここだけ」インプットすればいま人を集めに集めている超話題のスポットのことが驚くほどに丸わかりになり、行けば何倍も面白くなる秘けつを学べ、さらに行かなくても堪能できてしまう情報を届ける。
初回である今回、木村昴と同い年で交流のあるファーストサマーウイカをコーナーゲストに迎え、訪れたのは六本木ヒルズ最上層にある「森美術館」。開幕からわずか34日で来場者10万人を突破し、初日から5時間以上待ちという超人気の美術展「ロン・ミュエク展」をひもとく。
新コーナーのナレーションを務めるのは木村昴が師匠と慕う先輩・関智一。公私ともに仲の良い2人の新しい掛け合わせにも注目だ。
【コメント】
――新企画の初ロケいかがでしたか？
木村昴：とっても楽しいロケでした!!小学生の頃、数年間”館ヶ丘”という団地に住んでいたことがありました。きっとその頃から「館」にはご縁があったのかもしれません。
初回は美術館ということで、大好きなアートの世界にどっぷりと浸かってまいりました！
ハードルが高そうにも思えるアートの世界も、楽しみ方をインプットすれば最高に奥深く感じられるはず。
ファーストサマーウイカさんという心強いゲストをお迎えし、師匠でもある関智一さんにナレーションを読んでいただいてます!!豪華!!
これからも様々な館を巡ってまいりますのでお楽しみに!!
ファーストサマーウイカ：素晴らしかったです！
こんなのあるんだ！という新発見や、気になっていた話題のアレコレを、気むずかしさゼロでキャッチできる企画はとてもありがたいです。
栄えある初回の相棒に選んでいただけてうれしかったですし、ここだけインプット！のポーズも、バッチリハマっていたので、人気コーナーになること間違いなしです！木村昴さんと私の同い年の掛け合い、ぜひご注目ください！
【画像】木村昴の”師匠”…ナレーションを務める人気声優
声優の木村昴が毎月、全国にある美術館、水族館、博物館、科学館といった〇〇館の魅力に迫る。その道に精通した本物のプロと著名なゲストとともに各地をめぐり、「ここだけ」インプットすればいま人を集めに集めている超話題のスポットのことが驚くほどに丸わかりになり、行けば何倍も面白くなる秘けつを学べ、さらに行かなくても堪能できてしまう情報を届ける。
新コーナーのナレーションを務めるのは木村昴が師匠と慕う先輩・関智一。公私ともに仲の良い2人の新しい掛け合わせにも注目だ。
【コメント】
――新企画の初ロケいかがでしたか？
木村昴：とっても楽しいロケでした!!小学生の頃、数年間”館ヶ丘”という団地に住んでいたことがありました。きっとその頃から「館」にはご縁があったのかもしれません。
初回は美術館ということで、大好きなアートの世界にどっぷりと浸かってまいりました！
ハードルが高そうにも思えるアートの世界も、楽しみ方をインプットすれば最高に奥深く感じられるはず。
ファーストサマーウイカさんという心強いゲストをお迎えし、師匠でもある関智一さんにナレーションを読んでいただいてます!!豪華!!
これからも様々な館を巡ってまいりますのでお楽しみに!!
ファーストサマーウイカ：素晴らしかったです！
こんなのあるんだ！という新発見や、気になっていた話題のアレコレを、気むずかしさゼロでキャッチできる企画はとてもありがたいです。
栄えある初回の相棒に選んでいただけてうれしかったですし、ここだけインプット！のポーズも、バッチリハマっていたので、人気コーナーになること間違いなしです！木村昴さんと私の同い年の掛け合い、ぜひご注目ください！