将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負第2局が6月19日、栃木県日光市の「日光金谷ホテル」で行われている。防衛7連覇と自身の連勝を目指す藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）に対し、タイトル戦初陣でまずは星を五分に戻したい服部慎一郎七段（26）が挑む本シリーズ。服部七段の先手番で始まった注目の第2局は、序盤から激しい火花を散らす展開となっている。

【中継】藤井棋聖VS服部七段 注目の第2局（生中継中）

注目の戦型は「相掛かり」となった。ABEMAの中継で解説を務める深浦康市九段は、盤上の進行について「挑戦者の服部七段の相掛かりで進んでいるが、藤井棋聖も“最強の布陣”で対抗している」と分析。さらに「序盤から激しい戦いになり、読む情報が非常に多いので、対局者も面白く読んでいると思う」と語り、最高峰の舞台で複雑な変化を読み合う両者の心境を推し量った。

両者の深い研究がぶつかり合い、盤上は早くも緊張感の漂う中盤戦へと突入。先手の利を活かして躍動感のある攻めを狙う服部七段と、それを迎え撃つ藤井棋聖の構想が激しく交錯。同じく解説を務める齊藤優希四段も「午後は激しい展開が予想される」とコメントしており、たった一手の判断が勝敗を大きく左右する息の抜けない時間が迫っている。

歴史あるクラシックホテルの静寂な空間とは対照的に、盤上では最高峰の頭脳が激しくぶつかり合っている。無双状態を誇る絶対王者がさらにリードを広げるのか、それとも気鋭の挑戦者が意地の反撃を見せるのか。勝負のゆくえを決する、午後の本格的な戦いに大きな注目が集まっている。

持ち時間は各4時間。

【昼食の注文】

藤井聡太棋聖 金谷ホテル特製 百年ライスカレー 薬味添え、アイスティー

服部慎一郎七段 栃木県那珂川産鰻のうな重、緑茶、ウーロン茶（冷）

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲服部慎一郎七段 2時間56分（消費1時間4分）

△藤井聡太棋聖 2時間27分（消費1時間33分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）