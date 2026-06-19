【乃真ゆの1st写真集 ゆのに溺れて】 8月17日発売 価格：4,400円

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KADOKAWAは、グラビアアイドル・乃真ゆのさんの1st写真集「ゆのに溺れて」を8月17日に発売する。価格は4,400円。

本書は、SNS総フォロワー数72万人超えのグラビア系インフルエンサーとして注目を集める乃真ゆのさんの1st写真集。乃真ゆのさん本人が「初めての手ブラにも挑戦し、“今までで一番大胆に”シャワールームでガラスに身体を押し付けた撮影にも挑戦しました」と語る通り、見る人を喜ばせることを真剣に考え抜いた意欲作となっている。

撮影地はインドネシアのバリ。南国ならではの開放的な雰囲気の中、ヴィラを貸し切って撮影が行なわれた。今回はピンクランジェリー着用の手ブラカットなど6枚の先行カットが発表された。本編ではほぼ全裸に近い身体も披露している。

【あらすじ】

私のずっと目標であった“写真集を出すこと”。

人生初の海外、そして人生初の写真集。

本当に夢を叶えることができて幸せです。

初めての手ブラにも挑戦しましたし、“今までで一番大胆に”、

シャワールームでガラスに身体を押し付ける撮影にも挑戦しました。

表紙には、下着のままシャワーを浴びるシーンを選びました。

濡れた髪と水滴のついた肌を、じっくり見てほしいです。

ページをめくるたびに新しい私に出会えるような写真集になったと思います。

私のすべてを詰め込みました。

たくさんの方に見ていただけたらうれしいです。

各書店の購入特典やお渡し会も

Amazonや大阪のTSUTAYA EBISUBASHIで購入すると、限定生写真付き特典が付いてくる。電子版には、高画質PDFのダウンロード特典が付いてくる。

さらに都内では発売記念イベントとしてお渡し会の開催が予定されている。またTSUTAYA EBISUBASHIでは8月17日から8月30日まで写真集のパネル展示が実施される。会場で展示されたサイン入りパネルが抽選で当たるプレゼントキャンペーンも同時に開催される。

【Amazon】

生写真1枚付き

【大阪・TSUTAYA EBISUBASHI パネル展】【電子版】

（C）KADOKAWA PHOTO／田川雄一