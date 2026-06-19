開催：2026.6.19

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 14 - 6 [カージナルス]

MLBの試合が19日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとカージナルスが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はノア・キャメロン、対するカージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレで試合は開始した。

1回表、3番 ジョーダン・ウォーカー 2球目を打ってショートゴロ しかしショートがエラーでカージナルス得点 KC 0-1 STL、5番 アレク・バールソン 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでカージナルス得点 KC 0-2 STL

1回裏、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 1-2 STL

2回裏、6番 カーター・ジェンセン 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 KC 2-2 STL、8番 アイザック・コリンズ 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 KC 3-2 STL、9番 マイケル・マッシー 2球目を打ってレフトフライ しかしレフトがエラーでロイヤルズ得点 KC 4-2 STL、1番 レーン・トーマス 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 KC 5-2 STL、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 6-2 STL、4番 スターリング・マルテ 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 KC 7-2 STL

4回表、3番 ジョーダン・ウォーカー 5球目を打ってショートへのタイムリーヒットでカージナルス得点 KC 7-3 STL

4回裏、3番 ジャック・カグリオン 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでロイヤルズ得点 KC 9-3 STL、7番 ニック・ロフティン 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 KC 11-3 STL

5回表、8番 ホセ・フェルミン 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 KC 11-4 STL

6回裏、5番 サルバドール・ペレス 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 12-4 STL

7回表、8番 ホセ・フェルミン 初球を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでカージナルス得点 KC 12-5 STL、9番 ペドロ・パヘス 初球を打ってライトへの犠牲フライでカージナルス得点 KC 12-6 STL

7回裏、1番 レーン・トーマス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 13-6 STL

8回裏、キャッチャーのパスボールでロイヤルズ得点 KC 14-6 STL

試合は14対6でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのノア・キャメロンで、ここまで4勝4敗0S。負け投手はカージナルスのマシュー・リベラトレで、ここまで3勝4敗0S。

ここまでロイヤルズは31勝45敗で9.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位。一方カージナルスは40勝33敗で5.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-19 13:18:27 更新