開催：2026.6.19

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 4 - 6 [メッツ]

MLBの試合が19日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとメッツが対戦した。

フィリーズの先発投手はアーロン・ノラ、対するメッツの先発投手はショーン・マナイアで試合は開始した。

1回表、3番 フアン・ソト 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでメッツ得点 PHI 0-1 NYM、5番 Ａ．Ｊ．ユーイング 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 PHI 0-2 NYM

1回裏、4番 アレク・ボーム 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 1-2 NYM

3回表、3番 フアン・ソト 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでメッツ得点 PHI 1-3 NYM

3回裏、4番 アレク・ボーム 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 2-3 NYM

4回裏、9番 デレク・ヒル 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 3-3 NYM

7回表、5番 エリック・ワゲイマン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでメッツ得点 PHI 3-4 NYM、6番 マーカス・セミエン 8球目を打ってレフトへのタイムリースリーベースヒットでメッツ得点 PHI 3-6 NYM

9回裏、1番 ジャスティン・クロフォード 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 4-6 NYM

試合は4対6でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのウアスカル・ブラソバンで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はフィリーズのホセ・アルバラドで、ここまで3勝2敗1S。メッツのウィリアムズにセーブがつき、3勝2敗11Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-19 10:54:10 更新