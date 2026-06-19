大島優子「親子で大ファン」 『パウ・パトロール』最新映画で吹替キャストに レインボーもそろって参加
人気アニメ『パウ・パトロール』の劇場版第3弾『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』（7月24日公開）の日本語吹替キャストが発表され、大島優子、お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお、池田直人の出演が明らかになった。あわせて、本予告映像と入場者特典情報も解禁された。
【動画】『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』吹替版予告
テレ東系で放送中、各種配信サービスでも配信されているアニメ『パウ・パトロール』は、リーダーのケントと個性豊かな子犬たちによるチーム“パウ・パトロール”が、「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」を合言葉にそれぞれの特技を生かして、さまざまなトラブルを解決する人気シリーズ。
2021年公開の『パウ・パトロール ザ・ムービー』は国内興収約2.9億円、2023年公開の『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』は約9.3億円を記録するなど、人気を拡大している。
最新作の舞台は、恐竜たちが暮らす謎の島〈ダイノ・アイランド〉。パウ・パトロールの仲間たちが”ダイノサイズ“にパワーアップしたビークルで出動し、島を襲う巨大な危機に立ち向かう。
日本語吹き替えキャストとして大島が演じるのは、ライバール市長を手助けするジャングルのエキスパート・ハーパー役。出演決定に際し、「親子ともどもパウ・パトロールのファンなので、今回お声をかけていただいてとってもうれしかったです！」と喜びを語った。
昨年公開され世界的大ヒットを記録した映画『ズートピア2』（2025年）に続いての吹替出演となるジャンボは、ダイノ・アイランドに眠る資源を狙うダイヤモンドハンターのアリステア役を担当。「今お子様に大人気のパウ・パトロールに、そして夏の最高の映画に関わらせていただいて、ものすごく幸せです！」とコメント。
一方、池田は吹替声優に初挑戦。SNSが命のティーンエイジャー・ダスティン役を担当する。「映画館にレインボーが来るぞっていう感じで、2人で出演できることがすごくうれしいです。自分の声が生きて動いてくれることに張り切っています！」と意気込みを明かしている。
あわせて公開された本予告映像では、地図にも載っていない謎の島〈ダイノ・アイランド〉に上陸したパウ・パトロールのメンバーたちが、ダイノ仕様にパウジョンアップした最新ガジェット搭載のビークルでパトロールを開始。すると、目の前には見上げるほど巨大なティラノサウルスと遭遇する。最初は驚いて逃げ回っていたメンバーたちも、次第に心優しい恐竜たちと打ち解け、ダイノ・アイランドでの冒険を満喫していく。
しかしその裏では、島に眠るダイヤを狙う怪しい集団が暗躍。彼らが引き起こした騒動によって、島の中心にそびえ立つ火山に異変が発生する。煙と炎に包まれた島で逃げ惑う恐竜たちを前に、パウ・パトロールはダイノ装備をまとい緊急出動。恐竜たちと力を合わせ、文字通り“ダイノサイズ”の危機に立ち向かう様子が描かれている。
なお、予告映像のナレーションは、前作『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』でアドベンチャー・シティのテレビキャスター、サム・キッシャー役を務めた森川智之が担当している。
公開初日の7月24日からは、入場者特典として「ガオっとダイノミック！レックスのキラキラカード」の配布も決定。ダイノ・アイランドで暮らし、恐竜と会話ができるレックスをゴージャスにキラキラ仕様にした数量限定の特別カードとなっている（なくなり次第終了）。
【動画】『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』吹替版予告
テレ東系で放送中、各種配信サービスでも配信されているアニメ『パウ・パトロール』は、リーダーのケントと個性豊かな子犬たちによるチーム“パウ・パトロール”が、「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」を合言葉にそれぞれの特技を生かして、さまざまなトラブルを解決する人気シリーズ。
最新作の舞台は、恐竜たちが暮らす謎の島〈ダイノ・アイランド〉。パウ・パトロールの仲間たちが”ダイノサイズ“にパワーアップしたビークルで出動し、島を襲う巨大な危機に立ち向かう。
日本語吹き替えキャストとして大島が演じるのは、ライバール市長を手助けするジャングルのエキスパート・ハーパー役。出演決定に際し、「親子ともどもパウ・パトロールのファンなので、今回お声をかけていただいてとってもうれしかったです！」と喜びを語った。
昨年公開され世界的大ヒットを記録した映画『ズートピア2』（2025年）に続いての吹替出演となるジャンボは、ダイノ・アイランドに眠る資源を狙うダイヤモンドハンターのアリステア役を担当。「今お子様に大人気のパウ・パトロールに、そして夏の最高の映画に関わらせていただいて、ものすごく幸せです！」とコメント。
一方、池田は吹替声優に初挑戦。SNSが命のティーンエイジャー・ダスティン役を担当する。「映画館にレインボーが来るぞっていう感じで、2人で出演できることがすごくうれしいです。自分の声が生きて動いてくれることに張り切っています！」と意気込みを明かしている。
あわせて公開された本予告映像では、地図にも載っていない謎の島〈ダイノ・アイランド〉に上陸したパウ・パトロールのメンバーたちが、ダイノ仕様にパウジョンアップした最新ガジェット搭載のビークルでパトロールを開始。すると、目の前には見上げるほど巨大なティラノサウルスと遭遇する。最初は驚いて逃げ回っていたメンバーたちも、次第に心優しい恐竜たちと打ち解け、ダイノ・アイランドでの冒険を満喫していく。
しかしその裏では、島に眠るダイヤを狙う怪しい集団が暗躍。彼らが引き起こした騒動によって、島の中心にそびえ立つ火山に異変が発生する。煙と炎に包まれた島で逃げ惑う恐竜たちを前に、パウ・パトロールはダイノ装備をまとい緊急出動。恐竜たちと力を合わせ、文字通り“ダイノサイズ”の危機に立ち向かう様子が描かれている。
なお、予告映像のナレーションは、前作『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』でアドベンチャー・シティのテレビキャスター、サム・キッシャー役を務めた森川智之が担当している。
公開初日の7月24日からは、入場者特典として「ガオっとダイノミック！レックスのキラキラカード」の配布も決定。ダイノ・アイランドで暮らし、恐竜と会話ができるレックスをゴージャスにキラキラ仕様にした数量限定の特別カードとなっている（なくなり次第終了）。
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