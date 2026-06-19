『田鎖ブラザーズ』最終回 31年前の事件をめぐるすべての事実が明らかになる
岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の最終回が19日の今夜放送される。
【写真】拳銃を突きつける稔（染谷将太）『田鎖ブラザーズ』最終回より
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。
■最終回あらすじ
31年前の事件の全貌が、ふみ（仙道敦子）の口から明かされた。貞夫（長江英和）はふみの手術費用をねん出するため、茂木（山中崇）を利用して朔太郎（和田正人）たちを殺したのだ。
兄弟はようやく真相にたどり着いたものの、当事者の貞夫は過去の自分の行いを何一つ覚えていない。そんな彼に、真と稔は虚しさを覚える。
すべての事実が明らかになり、さまざまな人物の絡み合った思惑が解かれたその時。真と稔はある選択をする。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
【写真】拳銃を突きつける稔（染谷将太）『田鎖ブラザーズ』最終回より
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。
31年前の事件の全貌が、ふみ（仙道敦子）の口から明かされた。貞夫（長江英和）はふみの手術費用をねん出するため、茂木（山中崇）を利用して朔太郎（和田正人）たちを殺したのだ。
兄弟はようやく真相にたどり着いたものの、当事者の貞夫は過去の自分の行いを何一つ覚えていない。そんな彼に、真と稔は虚しさを覚える。
すべての事実が明らかになり、さまざまな人物の絡み合った思惑が解かれたその時。真と稔はある選択をする。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』はTBS系にて毎週金曜22時放送。