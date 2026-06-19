リーグ戦再開後も頼んだで！！阪神・大山悠輔内野手（３１）がデイリースポーツの独占インタビューに応じ、セ・リーグ連覇へ向けた悲壮な決意を明かすとともに、同学年の近本、ドラフト１位・立石（創価大）、新加入の伏見ら仲間への思いを語った。交流戦では打率１割台と低迷し、苦しい胸の内も吐露したが、１７日の最終戦では今季甲子園１号を放つなど３打点の活躍。チームは１９日のＤｅＮＡ戦（横浜）からリーグ戦の再開を迎える。プロ１０年目の主砲が、セ界での再進撃をけん引する。

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正直なところ、ただならぬ緊迫感が漂うインタビューだった。交流戦では調子が上がらず、苦しんだ主砲に笑顔は一切ない。リーグ戦再開への意気込みを尋ねると、大山は「今は、とにかく今日の試合をどうするか」と厳しい表情を浮かべた。

それでも、偽りのない思いを聞けた貴重な時間になったと思う。期待の分だけ大きすぎる重圧を背負い続けている１０年。繰り返した「迷惑をかけているので」という言葉が胸に刺さった。

だからこそ、交流戦最終戦の笑顔は一層輝いて見えた。誰よりもチームを思う男。本人の発言にもある通り「結果が全て」の世界で求められるものは大きいが、猛虎にとって代えがたい存在であることは揺るがない。

ところで…。伏見の話となると少し口調が和らいだように感じたのは、気のせいではないはず。（デイリースポーツ阪神担当・間宮涼）