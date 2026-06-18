BMSG主催『BMSG FES′26』10月に開催決定 東京・お台場で初の3日間開催へ
SKY-HI主宰のマネジメント／レーベル・BMSGが主催する大規模フェス『BMSG FES'26』の開催が決定した。10月10日、11日、12日の3日間、昨年に続き、東京・お台場にて開催される。
【ライブ写真多数】大熱狂！『BMSG FES'25』のステージショットたっぷり27点
きょう18日に開催されたSKY-HIの日本武道館2Days公演『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』（2日目）にて発表された。サプライズでの発表に、会場からは大きな歓声と拍手が送られた。
『BMSG FES』は、“日本のエンターテインメントの更新”を掲げるイベントとして2022年にスタート。BMSG所属アーティストが一堂に会し、ここでしか見ることのできないステージやコラボレーションを届けながら、毎年規模を拡大し進化を遂げてきた。
初開催の『BMSG FES'22』は山梨・富士急ハイランド コニファーフォレストを舞台に野外フェスとして開催。『BMSG FES'23』は東京・大阪の2都市へと開催規模を広げ、『BMSG FES'24』は神奈川・Kアリーナ横浜にて3日間6公演で12万人を動員した。そして昨年開催された『BMSG FES'25』では、BMSG設立5周年の節目に『GRAND CHAMP』をコンセプトに掲げ、原点回帰となる3年ぶりの野外フェスとして開催。東京・お台場を舞台に2日間で約8万人を動員し、多くの来場者を熱狂の渦に巻き込んだ。
5年連続5回目の開催となる『BMSG FES'26』は、昨年から開催日数を拡大し3日間の開催となる。挑戦と進化を続けるBMSGを象徴する年に一度の祭典として、今年も多くの注目を集めそうだ。
出演アーティストやチケット情報などの詳細は、後日発表予定。
【公演概要】
『BMSG FES'26』
10月10日 東京・お台場 午後1時開場／午後3時開演
10月11日 東京・お台場 午後1時開場／午後3時開演
10月12日 東京・お台場 午後1時開場／午後3時開演
※公演時間は5時間超を予定
【ライブ写真多数】大熱狂！『BMSG FES'25』のステージショットたっぷり27点
きょう18日に開催されたSKY-HIの日本武道館2Days公演『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』（2日目）にて発表された。サプライズでの発表に、会場からは大きな歓声と拍手が送られた。
初開催の『BMSG FES'22』は山梨・富士急ハイランド コニファーフォレストを舞台に野外フェスとして開催。『BMSG FES'23』は東京・大阪の2都市へと開催規模を広げ、『BMSG FES'24』は神奈川・Kアリーナ横浜にて3日間6公演で12万人を動員した。そして昨年開催された『BMSG FES'25』では、BMSG設立5周年の節目に『GRAND CHAMP』をコンセプトに掲げ、原点回帰となる3年ぶりの野外フェスとして開催。東京・お台場を舞台に2日間で約8万人を動員し、多くの来場者を熱狂の渦に巻き込んだ。
5年連続5回目の開催となる『BMSG FES'26』は、昨年から開催日数を拡大し3日間の開催となる。挑戦と進化を続けるBMSGを象徴する年に一度の祭典として、今年も多くの注目を集めそうだ。
出演アーティストやチケット情報などの詳細は、後日発表予定。
【公演概要】
『BMSG FES'26』
10月10日 東京・お台場 午後1時開場／午後3時開演
10月11日 東京・お台場 午後1時開場／午後3時開演
10月12日 東京・お台場 午後1時開場／午後3時開演
※公演時間は5時間超を予定