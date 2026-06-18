.ENDRECHERI. / 堂本剛と5分間トーク！新アルバム『new chapter purple』発売記念オンラインイベント開催決定

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.ENDRECHERI. / 堂本剛が、ニューアルバム『new chapter purple』の発売を記念して、プレミアム個別オンラインイベント『new chapter 5 minutes』を開催する。

■「Thinking Time feat. BREIMEN」の先行配信も決定

ファンクラブ限定盤を除く、初回盤A、初回盤B、通常盤[初回仕様]それぞれに封入されている「シリアルナンバー入り応募券」を3形態分セットで応募し、当選された人は.ENDRECHERI. / 堂本剛とオンライン上で1対1で会話ができる。

当選人数は”つよし”にちなんだ24名と非常に狭き門だが、当選者1名につき5分間のトークを楽しめる、プレミアムなオンラインイベントとなっている。

さらに、7月1日には、アルバム収録曲「Thinking Time feat. BREIMEN」の先行配信が決定。

「Thinking Time feat. BREIMEN」は、「時代から ズレてるくらいが きっと自分じゃない？」と、無理して周りに合わせなくてもいいんだよ、というメッセージを込めた楽曲。「不正解な日」「違和感」などのワードを散りばめながら、立ち止まって考えてみてもいんじゃない？と、問いかける。

.ENDRECHERI.とBREIMENの強力タッグで制作した「Thinking Time feat. BREIMEN」は、長きにわたりファンクの旗印を振り続けてきた.ENDRECHERI.のグルーヴと、BREIMENの現代的な感覚が融合。前半の衝動的なリズムから、一転してセクシーなウネリの後半パートへのスイッチが気持ちいい、ファンク体験全部乗せとも言える楽曲となっている。

6月18日から、Pre-add/Pre-save（配信予約）の受付もスタート。Apple MusicまたはSpotifyにて配信予約をした人には「『Thinking Time feat. BREIMEN』スペシャル待受画像」がプレゼントされる。

「Thinking Time feat. BREIMEN」の世界観を表現した新ビジュアルも公開された。

■リリース情報

2026.07.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Thinking Time feat. BREIMEN」

2026.08.12 ON SALE

ALBUM『new chapter purple』

■関連リンク

.ENDRECHERI. / 堂本剛 OFFICIAL SITE

https://tsuyoshi.in/