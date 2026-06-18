.ENDRECHERI.（堂本剛）と1対1で話せるオンラインイベント開催へ BREIMENとのコラボ曲も先行配信が決定
.ENDRECHERI.が、ニューアルバム『new chapter purple』（8月12日発売）のリリースを記念し、プレミアム個別オンラインイベント『new chapter 5 minutes』を開催することが決定した。
【写真】仲良し！笑顔で写真に応じた堂本剛と綾野剛
対象となるのは、ファンクラブ限定盤を除く初回盤A、初回盤B、通常盤（初回仕様）に封入されるシリアルナンバー入り応募券。3形態分をセットで応募した人の中から抽選で24人が当選し、.ENDRECHERI.こと堂本剛とオンライン上で1対1のトークを楽しむことができる。
当選人数は“つよし”にちなんだ24人。当選者は1人あたり5分間、堂本と直接会話ができるプレミアムなイベントとなっている。
あわせて、アルバム収録曲「Thinking Time feat. BREIMEN」が7月1日に先行配信されることも発表された。同曲は、「時代からズレてるくらいがきっと自分じゃない？」というフレーズを通じて、無理に周囲に合わせるのではなく、自分らしくいることの大切さを伝える楽曲。「不正解な日」や「違和感」といった言葉を散りばめながら、立ち止まって考えることの意味を問いかける内容となっている。
サウンド面では、.ENDRECHERI.と5人組ファンクロックバンド・BREIMENによる強力なコラボレーションが実現。冒頭から太くうねるビートが鳴り響き、前半の衝動的なグルーヴから後半のセクシーなうねりへと展開する、ファンクの魅力を凝縮したような楽曲に仕上がっている。同曲の世界観を表現した新ビジュアルも公開された。
【写真】仲良し！笑顔で写真に応じた堂本剛と綾野剛
対象となるのは、ファンクラブ限定盤を除く初回盤A、初回盤B、通常盤（初回仕様）に封入されるシリアルナンバー入り応募券。3形態分をセットで応募した人の中から抽選で24人が当選し、.ENDRECHERI.こと堂本剛とオンライン上で1対1のトークを楽しむことができる。
あわせて、アルバム収録曲「Thinking Time feat. BREIMEN」が7月1日に先行配信されることも発表された。同曲は、「時代からズレてるくらいがきっと自分じゃない？」というフレーズを通じて、無理に周囲に合わせるのではなく、自分らしくいることの大切さを伝える楽曲。「不正解な日」や「違和感」といった言葉を散りばめながら、立ち止まって考えることの意味を問いかける内容となっている。
サウンド面では、.ENDRECHERI.と5人組ファンクロックバンド・BREIMENによる強力なコラボレーションが実現。冒頭から太くうねるビートが鳴り響き、前半の衝動的なグルーヴから後半のセクシーなうねりへと展開する、ファンクの魅力を凝縮したような楽曲に仕上がっている。同曲の世界観を表現した新ビジュアルも公開された。