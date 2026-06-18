2026年10月スタートの2作品、「ポップパップポルタ―ズ」と「しろたん」のコラボビジュアル解禁！

テレビ朝日初のショートアニメブランド「PicoAni」のスタートを記念して、2026年10月に一緒に放送をスタートする「しろたん」と「ポップパップポルタ―ズ」とのコラボが決定した。

両作品のキャラクターが一緒にポーズをきめるコラボビジュアル全3種が解禁されたほか、ポルタとしろたんのコラボビジュアルを使用したポストカードが当たるプレゼントキャンペーンも開催。

オバケ3兄弟としろたんとお友だちの楽しいビジュアルに注目だ！

◆コラボビジュアル解禁！

このたび解禁されたコラボビジュアルは、ポルタとしろたん、パップとらっこいぬ・しぇる、ポップとらむねの3種。それぞれに一緒にポーズをとって並ぶキャラクターたちが可愛らしくデザインされている。

◆プレゼントキャンペーン開催！

さらに、コラボを記念し、Xでのプレゼントキャンペーンを開催。

2026年6月26日（金）23：59までに、TVアニメ『しろたん』公式Ｘ、「ポップパップポルタ―ズ」公式Xの両方をフォローして、該当のキャンペーン告知投稿をリポスト頂いた方の中から、抽選で5名に「ポルタとしろたんのコラボビジュアル」を使用したポストカードがプレゼントされる。