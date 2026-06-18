タレントの鈴木奈々（37）が17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。仕事のことなど相談するなど、仲良しな先輩女性タレントを明かした。

この日はプライベートでも仲が良いタレントのはるな愛とともに出演。芸能界での仲良しについて話をする中、鈴木は「ゆうこりんさん、小倉優子さんと仲良くて」と告白。「この間、本当にちょっと感動したことがあって。ゆうこりんさんとやっぱり仕事の話とかもしたりするんですよね」と関係性を明かした。

「番組でちょっと反省とかするじゃないですか、私たち。“あそこああだった”“ああすればよかった”とか。それはみんなあると思うんですけど。で、そういう話とかもするんですよね、お互い相談したりとか」と相談などもする仲であるとした。

そのうえで「その時にゆうこりんさんが“私は、ひとつひとつの仕事をオーディションだと思ってるから”って言ったんですよ。私、もう感動して」と吐露。「ゆうこりんさんって16歳ぐらいからずっと芸能界にいて、今、40代に入って。20年以上芸能界にいるんですけど、なんか素敵だなと思って、その気持ちが。やっぱりそこで一生懸命やることで、スタッフさんも“あの子と一緒にまた仕事したい”って思う。感動しましたね」とした。

はるなも「本当に凄いわ、その言葉ね」と感心。鈴木も「素敵ですよね」と話していた。