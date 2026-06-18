BE:FIRSTが参加したジャネット・ジャクソン「Doesn’t Really Matter」リミックスのMV公開

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ジャネット・ジャクソン＆BE:FIRST「Doesn’t Really Matter (Remix)」のMVが公開された。

■ジャネット・ジャクソン×BE:FIRST、共演の舞台裏を映し出すMV

英語と日本語を織り交ぜたバイリンガルコラボレーションとして制作された「Doesn’t Really Matter (Remix)」は、LINE MUSIC「洋楽Top100」にて堂々の1位を獲得。6月14日にKアリーナ横浜にて開催されたジャネット・ジャクソンの来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』においてもアンコールで披露され、大きな話題を呼んでいる。

今回公開されたMVでは、ジャネット・ジャクソンとBE:FIRSTの初対面の場面からライブ当日のパフォーマンスや舞台裏の模様、さらに終演後に会場外のスペースにサプライズで登場したシーンが収められている。世界的レジェンドとの共演を果たしたBE:FIRSTのさらなる今後の活躍が期待される。

YouTubeでは5月に開催された自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』から「I Want You Back」のライブ映像が公開中。さらにBE:FIRSTがジャクソン・ファミリーへのリスペクトを込めたオリジナルプレイリスト『BE:FIRST Select ― Jackson Family Respect Playlist -』も公開中だ。

■【動画】ジャネット・ジャクソン＆BE:FIRST「Doesn’t Really Matter (Remix)」MV

■リリース情報

2026.06.12 ON SALE

ジャネット・ジャクソン&BE:FIRST

DIGITAL SINGLE「Doesn’t Really Matter (Remix)」

https://found.ee/janetjacksonxbefirst_doesntreallymatter_remix

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「Missing」

2026.11月 ON SALE

ALBUM『BE:4U』

■関連リンク

オリジナルプレイリスト「BE:FIRST Select ― Jackson Family Respect Playlist -」

https://BEFIRST.lnk.to/JANETJACKSONJAPAN2026

オリジナルプレイリスト「【SETLIST】JANET JACKSON JAPAN 2026 -BE:FIRST-」

https://BEFIRST.lnk.to/JANETJACKSONJAPAN2026

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/

■【画像】BE:FIRST アーティスト写真

■【画像】「Doesn’t Really Matter (Remix)」配信ジャケット