BE:FIRSTが参加したジャネット・ジャクソン「Doesn’t Really Matter」リミックスのMV公開
ジャネット・ジャクソン＆BE:FIRST「Doesn’t Really Matter (Remix)」のMVが公開された。
■ジャネット・ジャクソン×BE:FIRST、共演の舞台裏を映し出すMV
英語と日本語を織り交ぜたバイリンガルコラボレーションとして制作された「Doesn’t Really Matter (Remix)」は、LINE MUSIC「洋楽Top100」にて堂々の1位を獲得。6月14日にKアリーナ横浜にて開催されたジャネット・ジャクソンの来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』においてもアンコールで披露され、大きな話題を呼んでいる。
今回公開されたMVでは、ジャネット・ジャクソンとBE:FIRSTの初対面の場面からライブ当日のパフォーマンスや舞台裏の模様、さらに終演後に会場外のスペースにサプライズで登場したシーンが収められている。世界的レジェンドとの共演を果たしたBE:FIRSTのさらなる今後の活躍が期待される。
YouTubeでは5月に開催された自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』から「I Want You Back」のライブ映像が公開中。さらにBE:FIRSTがジャクソン・ファミリーへのリスペクトを込めたオリジナルプレイリスト『BE:FIRST Select ― Jackson Family Respect Playlist -』も公開中だ。
■【動画】ジャネット・ジャクソン＆BE:FIRST「Doesn’t Really Matter (Remix)」MV
■リリース情報
2026.06.12 ON SALE
ジャネット・ジャクソン&BE:FIRST
DIGITAL SINGLE「Doesn’t Really Matter (Remix)」
https://found.ee/janetjacksonxbefirst_doesntreallymatter_remix
2026.07.01 ON SALE
SINGLE「Missing」
2026.11月 ON SALE
ALBUM『BE:4U』
■関連リンク
オリジナルプレイリスト「BE:FIRST Select ― Jackson Family Respect Playlist -」
https://BEFIRST.lnk.to/JANETJACKSONJAPAN2026
オリジナルプレイリスト「【SETLIST】JANET JACKSON JAPAN 2026 -BE:FIRST-」
https://BEFIRST.lnk.to/JANETJACKSONJAPAN2026
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/