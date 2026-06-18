北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップは17日（日本時間18日）、グループKのウズベキスタン―コロンビア戦がエスタディオ・アステカ・メキシコシティで行われ、コロンビアが3-1で勝利した。ウズベキスタンが歴史的なW杯初得点をあげたこの試合。日本ファンは、そのユニホームに記載された“1文字”に注目していた。

初出場となったウズベキスタン。1点をリードされた後半15分には、相手GKが弾いたボールをファイズラエフが頭で押し込み、同国初ゴールをあげた。しかし、その5分後に勝ち越しゴールを許すと、ATにも失点。初勝利はお預けとなった。

日本の視聴者が注目したのは、ウズベキスタン代表ユニホームの右胸に入った平仮名の「て」のような文字。X上では「ウズベキスタンのユニホームに『て』って書いてあるのなんだろ」「ウズベキスタンのスポーツスポンサーが『て』ってあれ何なんだよ…」と驚く声があがった。

実は「て」に見えた文字は数字の「7」をお洒落に崩したもの。同国発の人気スポーツブランド「7SABER」のロゴマークで、21年東京五輪の際も、ウズベキスタン選手団のウェアに同様のロゴが入っており、話題を集めた。今回のW杯では、同国代表の公式サプライヤーを務めている。

真相を知ったファンは「まじで言語の違い出てますね…」「ひとつ賢くなった」と感心していた。



（THE ANSWER編集部）