B1群馬の中村拓人が結婚を発表…和装2ショットで報告「温かく見守っていただけるとうれしい」

6月18日、B1群馬クレインサンダーズに所属する中村拓人が、自身のInstagramを更新し、結婚していたことを発表した。

中村は和装での2ショット写真とともに、「いつも変わらぬご声援ありがとうございます。ご存知の方もおられるかと思いますが、結婚いたしました」と報告。「実は入籍自体は少し前に済ませておりましたが、このたび和装で写真を撮る機会があったので、このタイミングでご報告させていただきます」と、今回の発表に至った経緯を明かした。

また、「まだまだ未熟な二人ですが、これからも温かく見守っていただけるとうれしいです。今後ともよろしくお願いします」とファンへメッセージを送った。

愛知県出身で25歳の中村は、184センチ79キロのポイントガード。中部大学第一高校から大東文化大学へと進学し、同大在学中にレバンガ北海道、広島ドラゴンフライズで特別指定選手としてプレー。その後は広島でプロキャリアを重ねた。2025－26シーズンから群馬へ加入し、今シーズンはB1リーグ戦53試合に出場。42試合で先発を務め、1試合平均23分07秒のプレータイムで9.5得点、1.7リバウンド、3.0アシスト、1.3スティールを記録した。

【写真】中村拓人が夫婦2ショットで結婚を報告