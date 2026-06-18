北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップは17日（日本時間18日）、グループK初戦のウズベキスタン―コロンビアがエスタディオ・アステカ・メキシコシティで行われた。前半、ウズベキスタンの選手がピッチ脇のカメラマンに激突するアクシデントが発生。海外ファンも心配の声を上げた。

衝撃のアクシデントが起きたのは前半34分だった。左サイドを攻め上がったコロンビアのルイス・ディアスに、アブドゥコディル・フサノフがタッチライン際でタックルすると、勢い余ってカメラマンに激突。カメラマンは衝突でしばらく起き上がれなかった。

米放送局「ESPN」のサッカー専門Xが、フサノフが迫ってくる瞬間の写真や激突後の写真を公開すると、海外ファンからも心配の声が続出した。

「大丈夫だといいけど」

「無事を祈るばかりだ」

「カメラマンは危険手当もらうべきだな」

「オーマイガー」

「フサノフに吹っ飛ばされたな」

「えげつない衝突に見えるぞ」

試合はコロンビアが3-1で制し、白星発進となった。



（THE ANSWER編集部）