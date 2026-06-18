WEST.神山智洋、『THE FIRST TAKE』新企画「HIGHLIGHT」登場 STARTO社アーティストとして初
7人組グループ・WEST.の神山智洋が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』がおくる新たな一発撮り企画「HIGHLIGHT」に出演することが発表された。
【動画】プレミア公開される新企画「HIGHLIGHT」
「HIGHLIGHT」は、ダンス、楽器演奏などさまざまなジャンルにフォーカスを当て、「THE FIRST TAKE」本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループの中の1人など、その人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく企画。スタジオに設置された白いステージの上で一発撮りのパフォーマンスを披露し、指先や足元の繊細な動きまで至近距離で捉える映像表現によって、アーティストの持つ表現力や存在感をハイライトしていく。
今回出演するのは、今年デビュー12周年を迎えたWEST.の神山。グループ活動では歌やダンスのみならず、作詞・作曲や振り付けも手掛けるなど多彩な才能を発揮。さらにドラマやミュージカルへの出演も重ね、その活躍の場は多岐にわたる。
今回STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストとしては初の「HIGHLIGHT」登場。パフォーマンスでは、神山自身が作曲した「G.O.D.」を「HIGHLIGHT」のための特別アレンジと振り付けでメディア初披露する。グループの枠を超え、一人の表現者として放つ存在感と、多彩な才能が凝縮された必見のパフォーマンスとなっている。
動画は本日よる10時に「THE FIRST TAKE」公式YouTubeチャンネルでプレミア公開される。
また、同日より神山の公式TikTokアカウントも開設。パフォーマンスや音楽にまつわるコンテンツを中心に、これまで以上に神山の魅力を身近に感じられる発信を予定している。
【動画】プレミア公開される新企画「HIGHLIGHT」
「HIGHLIGHT」は、ダンス、楽器演奏などさまざまなジャンルにフォーカスを当て、「THE FIRST TAKE」本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループの中の1人など、その人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく企画。スタジオに設置された白いステージの上で一発撮りのパフォーマンスを披露し、指先や足元の繊細な動きまで至近距離で捉える映像表現によって、アーティストの持つ表現力や存在感をハイライトしていく。
今回STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストとしては初の「HIGHLIGHT」登場。パフォーマンスでは、神山自身が作曲した「G.O.D.」を「HIGHLIGHT」のための特別アレンジと振り付けでメディア初披露する。グループの枠を超え、一人の表現者として放つ存在感と、多彩な才能が凝縮された必見のパフォーマンスとなっている。
動画は本日よる10時に「THE FIRST TAKE」公式YouTubeチャンネルでプレミア公開される。
また、同日より神山の公式TikTokアカウントも開設。パフォーマンスや音楽にまつわるコンテンツを中心に、これまで以上に神山の魅力を身近に感じられる発信を予定している。