「ピリッと締める必要がある」長友佑都は過去４大会ではなかった“２度目”の選手ミーティングで何を訴えたのか「どうしても人間なので…」

「ピリッと締める必要がある」長友佑都は過去４大会ではなかった“２度目”の選手ミーティングで何を訴えたのか「どうしても人間なので…」