「ピリッと締める必要がある」長友佑都は過去４大会ではなかった“２度目”の選手ミーティングで何を訴えたのか「どうしても人間なので…」
北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダと２−２で引き分けた日本代表は現地６月17日、ベースキャンプ地のナッシュビルで20日のチュニジア戦に向けてトレーニングを実施した。
この日の練習前、オランダ戦の前々日に続いて選手のみのミーティングが行なわれた。
キャプテンの板倉滉に開催を進言した長友佑都は、その理由を改めてこう説明した。
「カタールの時と同じようなシチュエーションなので。初出場の選手もいますし。やはり、ピリッと締める必要があるなと思ったので。なかなかワールドカップ期間中に選手ミーティングを２回入れたという経験は、僕の過去４大会ではなかったんですけど」
カタールW杯で、ドイツとの初戦に勝利した日本は第２節、スペインに０−７で敗れたコスタリカにまさかの敗戦を喫した。
今回も、オランダとドローで持ち込んだ後、スウェーデンに１−５で敗れたチュニジアと相まみえる。
話したのは板倉と長友のみ。５大会連続出場のベテランは何を伝えたのか。
「実際に４大会やって、僕は２戦目はすべて勝てていないんですよね（２分け２敗）。そのことも伝えさせてもらったんですよ。やはり初戦に４年間かけて、緊張感がある中、プレッシャーがある中、準備してきて。１戦目を終えると、何か緊張の糸が切れてしまうというか。やはり、どうしても人間なので、あるんですよね。その中でやはり２戦目はずっと４大会で苦戦してきたので。それがないように、もう一回気を引き締めようというのは伝えましたね」
初戦も勝ったわけではない。長友の言葉で、もう一度引き締まったはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
この日の練習前、オランダ戦の前々日に続いて選手のみのミーティングが行なわれた。
キャプテンの板倉滉に開催を進言した長友佑都は、その理由を改めてこう説明した。
「カタールの時と同じようなシチュエーションなので。初出場の選手もいますし。やはり、ピリッと締める必要があるなと思ったので。なかなかワールドカップ期間中に選手ミーティングを２回入れたという経験は、僕の過去４大会ではなかったんですけど」
今回も、オランダとドローで持ち込んだ後、スウェーデンに１−５で敗れたチュニジアと相まみえる。
話したのは板倉と長友のみ。５大会連続出場のベテランは何を伝えたのか。
「実際に４大会やって、僕は２戦目はすべて勝てていないんですよね（２分け２敗）。そのことも伝えさせてもらったんですよ。やはり初戦に４年間かけて、緊張感がある中、プレッシャーがある中、準備してきて。１戦目を終えると、何か緊張の糸が切れてしまうというか。やはり、どうしても人間なので、あるんですよね。その中でやはり２戦目はずっと４大会で苦戦してきたので。それがないように、もう一回気を引き締めようというのは伝えましたね」
初戦も勝ったわけではない。長友の言葉で、もう一度引き締まったはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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