▼カズミクラーシュ（吉岡師）幸騎手も“前回乗った時より安定している”と。前走と比べてもいい状態。やっと本格化した。

▼サイルーン（堀師）ここを目標に順調に仕上がったし、条件さえ整えば重賞を勝てる馬。少し雨が降ってくれれば、より有利になる。

▼スイープアワーズ（森貞助手）落ち着いている中でもいい意味で気合が乗っている。ラスト2Fは沈み込むような走り。いい精神状態だと思う。

▼スマートワイス（大久保師）順調にいい状態でここまできている。休みも長かった馬で、5歳でも若々しい。阪神マイルもこなしてくれる。

▼スリールミニョン（高橋康師）坂路でバランスを整える程度。前々走は「あれ？」という感じだったが、前走は収穫ある内容。だいぶ大人になってきた。

▼テリオスララ（田島師）全体的に速い時計ではないけど、しまいの動きは良かった。逃げなきゃいけないわけではないので、自分のリズムで流れの中で位置取りができれば。

▼ファインライン（松永幹師）普段から稽古量を積んでしっかりやってきた。京都より阪神が合っていると思う。強い相手にどこまで。

▼ブエナオンダ（平田助手）2週前からカイバ食いも良くなって具合はいい。前走より今回の方がいい。はまってくれれば。

▼メイショウシンタケ（千田師）年齢的に追い切りがどうのこうのではない。いつ走るか分からないタイプだが阪神は相性いい。

▼メタルスピード（斎藤誠師）もう馬はできていますし、輸送を考えてサラッと。前走は昇級初戦で相手も強かった。今の馬場は向いている。