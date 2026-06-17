　ヴァンラーレ八戸は17日、水戸ホーリーホックからDF佐々木輝大(22)が期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2027年6月30日まで。期間中に水戸と対戦する公式戦には出場できない。

　佐々木は関東学院大から水戸へ今季加入。J1百年構想リーグでは2試合の出場だった。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●DF佐々木輝大

(ささき・きらと)

■生年月日

2003年9月29日(22歳)

■出身地

東京都

■身長/体重

185cm/80kg

■経歴

小柳小まむし坂SC-川崎F U-12-川崎F U-15-鹿島学園高-関東学院大-水戸

■出場歴

J2リーグ:1試合

J1百年構想リーグ:2試合

■コメント

▽八戸側

「この度、水戸ホーリーホックから加入することになりました佐々木輝大です。

ハーフシーズンでは、自分が思い描いていたような結果が残せず、悔しさと向き合う日々を過ごしてきました。

そんな中でも、自分の可能性を信じ、このタイミングでオファーをいただいたことに心から感謝しています。

その期待に応えるため、そして自分自身の価値を証明するために、持てるすべてをこのクラブの勝利のために、自分の全てを懸けます。

勝利のために走り、戦い、結果で示します。

ヴァンラーレ八戸に関わるすべての皆さま、これからよろしくお願いします。熱い応援をお願いいたします。」

▽水戸側

「この度、ヴァンラーレ八戸に期限付き移籍することになりました。

水戸ホーリーホックに関わるすべての方々に、『見違えたな』と思ってもらえるような活躍を見せます。

八戸で試合に出続け、結果を残し、自分の価値を証明してきます。

大きく成長し、誰もが変わったと感じる姿で戻ってこられるよう、覚悟を持って戦ってきます。

応援よろしくお願いします。」