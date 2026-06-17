八戸が水戸DF佐々木輝大のレンタル加入を発表「悔しさと向き合う日々を過ごしてきました。そんな中でも…」
ヴァンラーレ八戸は17日、水戸ホーリーホックからDF佐々木輝大(22)が期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2027年6月30日まで。期間中に水戸と対戦する公式戦には出場できない。
佐々木は関東学院大から水戸へ今季加入。J1百年構想リーグでは2試合の出場だった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF佐々木輝大
(ささき・きらと)
■生年月日
2003年9月29日(22歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
185cm/80kg
■経歴
小柳小まむし坂SC-川崎F U-12-川崎F U-15-鹿島学園高-関東学院大-水戸
■出場歴
J2リーグ:1試合
J1百年構想リーグ:2試合
■コメント
▽八戸側
「この度、水戸ホーリーホックから加入することになりました佐々木輝大です。
ハーフシーズンでは、自分が思い描いていたような結果が残せず、悔しさと向き合う日々を過ごしてきました。
そんな中でも、自分の可能性を信じ、このタイミングでオファーをいただいたことに心から感謝しています。
その期待に応えるため、そして自分自身の価値を証明するために、持てるすべてをこのクラブの勝利のために、自分の全てを懸けます。
勝利のために走り、戦い、結果で示します。
ヴァンラーレ八戸に関わるすべての皆さま、これからよろしくお願いします。熱い応援をお願いいたします。」
▽水戸側
「この度、ヴァンラーレ八戸に期限付き移籍することになりました。
水戸ホーリーホックに関わるすべての方々に、『見違えたな』と思ってもらえるような活躍を見せます。
八戸で試合に出続け、結果を残し、自分の価値を証明してきます。
大きく成長し、誰もが変わったと感じる姿で戻ってこられるよう、覚悟を持って戦ってきます。
応援よろしくお願いします。」
佐々木は関東学院大から水戸へ今季加入。J1百年構想リーグでは2試合の出場だった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF佐々木輝大
(ささき・きらと)
■生年月日
2003年9月29日(22歳)
東京都
■身長/体重
185cm/80kg
■経歴
小柳小まむし坂SC-川崎F U-12-川崎F U-15-鹿島学園高-関東学院大-水戸
■出場歴
J2リーグ:1試合
J1百年構想リーグ:2試合
■コメント
▽八戸側
「この度、水戸ホーリーホックから加入することになりました佐々木輝大です。
ハーフシーズンでは、自分が思い描いていたような結果が残せず、悔しさと向き合う日々を過ごしてきました。
そんな中でも、自分の可能性を信じ、このタイミングでオファーをいただいたことに心から感謝しています。
その期待に応えるため、そして自分自身の価値を証明するために、持てるすべてをこのクラブの勝利のために、自分の全てを懸けます。
勝利のために走り、戦い、結果で示します。
ヴァンラーレ八戸に関わるすべての皆さま、これからよろしくお願いします。熱い応援をお願いいたします。」
▽水戸側
「この度、ヴァンラーレ八戸に期限付き移籍することになりました。
水戸ホーリーホックに関わるすべての方々に、『見違えたな』と思ってもらえるような活躍を見せます。
八戸で試合に出続け、結果を残し、自分の価値を証明してきます。
大きく成長し、誰もが変わったと感じる姿で戻ってこられるよう、覚悟を持って戦ってきます。
応援よろしくお願いします。」