中国が「長征12号」打ち上げ 衛星インターネット用低軌道衛星群を軌道投入
CASC（中国航天科技集団）は2026年6月17日、中国・海南省の海南商業航天発射場から「長征12号」ロケットを打ち上げ、「衛星インターネット低軌道衛星群 22組」を所定の軌道へ投入したと発表しました。
打ち上げに関する情報は以下の通りです。
打ち上げ情報：長征12号（SatNet LEO Group 22）
・ロケット：長征12号（Long March 12）
・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月17日 11時44分
・発射場：海南商業航天発射場（中国）
・ペイロード：衛星インターネット低軌道衛星群 22組（SatNet LEO Group 22）
衛星インターネット低軌道衛星群は、中国が構築を進める低軌道衛星インターネット計画に関連する通信衛星群です。海外の打ち上げ情報サイトでは、中国の国有企業「中国衛星ネットワーク集団（China Satellite Network Group）」が構築を進める「国網（GuoWang）」向けの衛星群として扱われています。
また、今回打ち上げに使用された長征12号は、CASCによると技術仕様を一部見直した機体で、第2段エンジンには中国国内で初めて高エネルギーケロシン推進剤が採用されたとのことです。
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文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部
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