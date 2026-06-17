CASC（中国航天科技集団）は2026年6月17日、中国・海南省の海南商業航天発射場から「長征12号」ロケットを打ち上げ、「衛星インターネット低軌道衛星群 22組」を所定の軌道へ投入したと発表しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：長征12号（SatNet LEO Group 22）

・ロケット：長征12号（Long March 12）

・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月17日 11時44分

・発射場：海南商業航天発射場（中国）

・ペイロード：衛星インターネット低軌道衛星群 22組（SatNet LEO Group 22）

衛星インターネット低軌道衛星群は、中国が構築を進める低軌道衛星インターネット計画に関連する通信衛星群です。海外の打ち上げ情報サイトでは、中国の国有企業「中国衛星ネットワーク集団（China Satellite Network Group）」が構築を進める「国網（GuoWang）」向けの衛星群として扱われています。

また、今回打ち上げに使用された長征12号は、CASCによると技術仕様を一部見直した機体で、第2段エンジンには中国国内で初めて高エネルギーケロシン推進剤が採用されたとのことです。

関連画像・映像

【▲ 海南商業航天発射場から打ち上げられた「長征12号」（Credit: 颜鹏飞 / CASC）】

【▲ 発射場へ運ばれる「長征12号」（Credit: 颜鹏飞 / CASC）】

【▲ 準備が進められる「長征12号」の衛星フェアリング（Credit: 颜鹏飞 / CASC）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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