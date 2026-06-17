MONKEY MAJIKが、グローバルボーイズグループJO1の川西拓実とのコラボレーションソング「Unstoppable」を本日配信リリースした。

本楽曲は、かねてよりMONKEY MAJIKのファンを公言してきた 川西と、JO1のライブを観て感銘を受けたMONKEY MAJIK、リスペクトし合う両者が構想段階から共にスタジオ入りし制作された。

MONKEY MAJIKならではの心地よいグルーヴと、川西の瑞々しいボーカルが溶け合う、世代もキャリアも超えて繋がったスペシャルなコラボレーションソングとなっている。

両者が共演したミュージックビデオも6月23日公開の予定となっている。

また、本楽曲を収録した、15枚目となるオリジナルアルバム『Frequency』が9月2日にリリースされる。アルバムはCDのみと、結成25周年を記念して昨年行われた＜MONKEY MAJIK 25th Anniversary LIVE＞を収録したBlu-ray付きの2形態で発売。

さらに、ファンクラブ限定盤として、「メジャー20周年記念オリジナルTシャツ付き商品」を限定200セット発売。歴代作品のジャケットデザインを散りばめたアニバーサリーTシャツに加え、購入者一人ひとりに向けたメンバーからのオリジナルメッセージ動画も受け取れる豪華な内容となっている。

そして来年年明けには、＜MONKEY MAJIK 20th Major Anniversary Tour 〜Thank You〜＞の開催も決定。全国6会場を巡り、メジャーデビューから20年の歩みを振り返るとともに、これまで支えてくれたファンへの想いを届けるツアーとなる。

◆ ◆ ◆

◾︎MONKEY MAJIK コメント

『一緒にいい曲を作ろう』という想いに向かって、それぞれのアイデアを持ち寄って曲を作る過程はすごく楽しくて、なによりも、僕たちにはない音楽的センスやクリエイティブな視点に触れ、たくさんの刺激をもらいました。この化学反応を感じてもらえるはずです。

ステージで放つ存在感とはまた違う、アーティストとしての川西くんの魅力が随所に感じられる楽曲に仕上がっています。実は川西くん、ギターも弾いていますので、そこもしっかり聞き込んで下さい。

◆ ◆ ◆

「Unstoppable」

配信URL https://asab.lnk.to/unstoppable ©A.S.A.B

MONKEY MAJIK MAJIK 15thオリジナルアルバム『Frequency』

2026年9月2日発売予定

予約：https://monkeymajik.lnk.to/20260902AL ・CD (10曲収録予定) \3,500（税抜）

・CD + Blu-ray (「MONKEY MAJIK 25th Anniversary LIVE」+特典映像「Unstoppable」Music Video) \9,000（税抜）

・FC限定盤 (200セット限定)

※FC限定盤の予約に関する詳細は後日案内

CD + Blu-ray +20th Major Anniversary Tシャツ+オリジナルメッセージ動画 \20,000（税抜）