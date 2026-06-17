ベルナルド・シウバのレアル・マドリード加入が発表！…ポルトガル代表の10番がモウリーニョ率いる新生エル・ブランコの司令塔に
レアル・マドリードは17日、ポルトガル代表MFベルナルド・シウバの加入を発表した。契約期間は2028年6月30日までの2年となる。なお、スペイン『マルカ』などによれば、1年の延長オプションもあるという。
現在31歳のベルナルド・シウバはベンフィカの下部組織出身で、モナコでの活躍を経て2017年にマンチェスター・シティへ加入。イングランドの強豪に9シーズンにわたって在籍し、合計19個のタイトル獲得に貢献したが、今年4月に今季限りでの退団が発表されていた。
ヨーロッパを中心に多くのクラブの関心を集めたなか、スペインでのプレーを希望していた攻撃的MFはバルセロナ、アトレティコ・マドリードとの関連が伝えられていたが、新シーズンから指揮官を務める同じポルトガル人のジョゼ・モウリーニョ新監督の熱烈なラブコールもあってか、エル・ブランコへの移籍を決断した。
なお、FIFAワールドカップ2026参戦中のポルトガル代表の10番は移籍決定当日にDRコンゴ代表との初戦に臨む。
現在31歳のベルナルド・シウバはベンフィカの下部組織出身で、モナコでの活躍を経て2017年にマンチェスター・シティへ加入。イングランドの強豪に9シーズンにわたって在籍し、合計19個のタイトル獲得に貢献したが、今年4月に今季限りでの退団が発表されていた。
なお、FIFAワールドカップ2026参戦中のポルトガル代表の10番は移籍決定当日にDRコンゴ代表との初戦に臨む。
【公式発表】ベルナルド・シウバ加入を発表
👋 ¡Bienvenido, @BernardoCSilva ! 👋 pic.twitter.com/FYU1TiqJAS— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 17, 2026