◾️10周年記念 “インディーズ・ベスト盤”『盆地テクノ』

2026年7月3日（金）配信

2026年8月5日（水）CD発売

予約：https://okazakitaiiku.lnk.to/BASIN_TECHNO

10周年記念特設サイト：https://okazakitaiiku.com/10th/

初回仕様三方背ケース

通常盤

フォトブック盤

BONCHI TECHNOパーカー

・通常盤（初回仕様 三方背ケース付き）：￥4,200（税込）

・BONCHI TECHNOパーカー盤（完全生産限定盤/サイズM・XL 2種展開）：￥11,000（税込）

・フォトブック盤（完全生産限定盤/ライブ会場限定販売）：￥6,200（税込）

※BONCHI TECHNOパーカー盤のCDは＜通常盤(初回仕様 三方背ケース付き)＞となります



＜DISC 1＞

01. AYE AYE SIR

02. クサムラノトラ

03. I will not rock you

04. Okazaki Hyper Gymnastic

05. 蟷螂

06. だれでもそうだよ（程度の差こそあれVer.)

07. EX きゅん☆きゅんふろむへる

08. Beak Spider

09. レジェンドじゃない

10. 県境

11. この冬最弱の亡霊

12. Don’t You 甲冑

＜DISC 2＞

01. Zip me hard

02. 手元不如意 feat. クズノ(the PARTYS)

03. 倒置法

04. Deinonychus Requiem

05. ティーンネイジャー

06. 秋空舞うビニールバルーン

07. Sorry guys but this is s**t

08. NEOCORTEX feat. クズノ(the PARTYS)

09. Okazaki Ultra Athletics

10. 大和山城の空

11. 探知機チキン竜田

12. ネバーランド

▼収録楽曲＜DISC 1＞01. AYE AYE SIR02. クサムラノトラ03. I will not rock you04. Okazaki Hyper Gymnastic05. 蟷螂06. だれでもそうだよ（程度の差こそあれVer.)07. EX きゅん☆きゅんふろむへる08. Beak Spider09. レジェンドじゃない10. 県境11. この冬最弱の亡霊12. Don’t You 甲冑＜DISC 2＞01. Zip me hard02. 手元不如意 feat. クズノ(the PARTYS)03. 倒置法04. Deinonychus Requiem05. ティーンネイジャー06. 秋空舞うビニールバルーン07. Sorry guys but this is s**t08. NEOCORTEX feat. クズノ(the PARTYS)09. Okazaki Ultra Athletics10. 大和山城の空11. 探知機チキン竜田12. ネバーランド

▼各種店舗購入者特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー（楽天ver.）

・タワーレコード：オリジナルポストカード

・セブンネット：オリジナルサコッシュ

・TSUTAYA：オリジナルアクリルキーホルダー（TSUTAYA ver.）

・SonyMusicShop：オリジナルデカ缶バッジ

※注意事項

・上記店舗以外での特典配布はございません。あらかじめご了承ください。

・Amazon.co.jpおよび一部オンラインショップでは、「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。

ご予約の際は、特典対象商品であることをご確認の上、お手続きください。

・各種特典は数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。お早めにご予約・ご購入ください。

https://youtube.com/shorts/6RqCLgNYP7U

https://youtu.be/GqqU7PFZSrQ

＜DISC 1>

サーヤ（ラランド）Commentary for “AYE AYE SIR”（Track01）

村上（マヂカルラブリー）Commentary for “クサムラノトラ”（Track02）

ヒャダイン Commentary for “I will not rock you”（Track03）

ファーストサマーウイカCommentary for “Okazaki Hyper Gymnastic”（Track04）

木村カエラ Commentary for “蟷螂”（Track05）

真山りか（私立恵比寿中学）Commentary for “だれでもそうだよ（程度の差こそあれVer.）”（Track06）

中川翔子 Commentary for “EX きゅん☆きゅんふろむへる”（Track07）

高橋優 Commentary for “Beak Spider”（Track08）

木村昴 Commentary for “レジェンドじゃない”（Track09）

川島明（麒麟） Commentary for “県境”（Track10）

こっちのけんと Commentary for “この冬最弱の亡霊”（Track11）

綾小路翔（氣志團）Commentary for “Don’t You 甲冑”（Track12）

＜DISC 2>

富田望生 Commentary for “Zip me hard”（Track01）

藤木直人 Commentary for “手元不如意 feat. クズノ(the PARTYS)”（Track02）

peko（梅田サイファー）Commentary for “倒置法”（Track03）

土佐兄弟 Commentary for “Deinonychus Requiem”（Track04）

阿部真央 Commentary for “ティーンネイジャー”（Track05）

高橋ヒロム Commentary for “秋空舞うビニールバルーン”（Track06）

武田真治 Commentary for “Sorry guys but this is s**t”（Track07）

丸山隆平 Commentary for “NEOCORTEX feat. クズノ(the PARTYS)（Track08）

内藤煌成 Commentary for “Okazaki Ultra Athletics”（Track09）

槇原敬之 Commentary for “大和山城の空”（Track10）

森田哲矢（さらば青春の光）Commentary for “探知機チキン竜田”（Track11）

五味岳久（LOSTAGE）Commentary for “ネバーランド”（Track12）