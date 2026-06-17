岡崎体育、メジャーデビュー10周年記念アルバム『盆地テクノ』収録楽曲発表＆トレイラー映像公開
岡崎体育が、7月3日に配信、8月5日にパッケージリリースする、メジャーデビュー10周年記念アルバム『盆地テクノ』の収録楽曲と全曲トレイラー映像を公開した。
『盆地テクノ』は、デビュー前に寡少販売していた6枚の自主制作盤から本人が選曲した24曲を新たにリマスタリングし、各12曲ずつを収録した2枚組アルバム。当時の空気を真空パッケージしたかのような、初期衝動あふれる“盆地テクノ”のコアが詰まった、岡崎体育の原点が感じられる作品になっているという。
岡崎体育YouTubeチャンネルでは、収録楽曲全曲を少しずつ試聴できるトレイラー映像も公開され、iTunesではプリオーダーも開始となった。また、楽曲タイトルが伏せられた状態で、著名人24名の楽曲感想コメント動画“盆地テクノ一足先に聴いてみた”も、楽曲タイトルをつけて一本化された『盆地テクノ一足先に聴いてみた[著名人コメント集]』として公開されている。
そして、ライブ会場限定で販売を予定している「フォトブック盤」の詳細も解禁となり、A4サイズ全60ページのフォトブックのアートワークも公開。加えて、通常盤（初回仕様）、BONCHI TECHNOパーカー盤（CDは通常盤初回仕様）、フォトブック盤それぞれに、岡崎体育本人による全曲解説テキスト“セルフライナーノーツ”が収録されることも明らかになった。また、岡崎体育が幼少期に書いた絵をあしらったオリジナル店舗特典も公開されているので、ぜひチェックしていただきたい。
なお、BONCHI TECHNOパーカーを付属した「BONCHI TECHNOパーカー盤」は数量限定で販売。こちらは数に限りがあるため、早めの予約をお勧めしたい。
アーティスト写真◎Takeshi Shinto
◾️10周年記念 “インディーズ・ベスト盤”『盆地テクノ』
2026年7月3日（金）配信
2026年8月5日（水）CD発売
予約：https://okazakitaiiku.lnk.to/BASIN_TECHNO
10周年記念特設サイト：https://okazakitaiiku.com/10th/
・通常盤（初回仕様 三方背ケース付き）：￥4,200（税込）
・BONCHI TECHNOパーカー盤（完全生産限定盤/サイズM・XL 2種展開）：￥11,000（税込）
・フォトブック盤（完全生産限定盤/ライブ会場限定販売）：￥6,200（税込）
※BONCHI TECHNOパーカー盤のCDは＜通常盤(初回仕様 三方背ケース付き)＞となります
＜DISC 1＞
01. AYE AYE SIR
02. クサムラノトラ
03. I will not rock you
04. Okazaki Hyper Gymnastic
05. 蟷螂
06. だれでもそうだよ（程度の差こそあれVer.)
07. EX きゅん☆きゅんふろむへる
08. Beak Spider
09. レジェンドじゃない
10. 県境
11. この冬最弱の亡霊
12. Don’t You 甲冑
＜DISC 2＞
01. Zip me hard
02. 手元不如意 feat. クズノ(the PARTYS)
03. 倒置法
04. Deinonychus Requiem
05. ティーンネイジャー
06. 秋空舞うビニールバルーン
07. Sorry guys but this is s**t
08. NEOCORTEX feat. クズノ(the PARTYS)
09. Okazaki Ultra Athletics
10. 大和山城の空
11. 探知機チキン竜田
12. ネバーランド
▼各種店舗購入者特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー（楽天ver.）
・タワーレコード：オリジナルポストカード
・セブンネット：オリジナルサコッシュ
・TSUTAYA：オリジナルアクリルキーホルダー（TSUTAYA ver.）
・SonyMusicShop：オリジナルデカ缶バッジ
※注意事項
・上記店舗以外での特典配布はございません。あらかじめご了承ください。
・Amazon.co.jpおよび一部オンラインショップでは、「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。
ご予約の際は、特典対象商品であることをご確認の上、お手続きください。
・各種特典は数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。お早めにご予約・ご購入ください。
＜DISC 1>
サーヤ（ラランド）Commentary for “AYE AYE SIR”（Track01）
村上（マヂカルラブリー）Commentary for “クサムラノトラ”（Track02）
ヒャダイン Commentary for “I will not rock you”（Track03）
ファーストサマーウイカCommentary for “Okazaki Hyper Gymnastic”（Track04）
木村カエラ Commentary for “蟷螂”（Track05）
真山りか（私立恵比寿中学）Commentary for “だれでもそうだよ（程度の差こそあれVer.）”（Track06）
中川翔子 Commentary for “EX きゅん☆きゅんふろむへる”（Track07）
高橋優 Commentary for “Beak Spider”（Track08）
木村昴 Commentary for “レジェンドじゃない”（Track09）
川島明（麒麟） Commentary for “県境”（Track10）
こっちのけんと Commentary for “この冬最弱の亡霊”（Track11）
綾小路翔（氣志團）Commentary for “Don’t You 甲冑”（Track12）
＜DISC 2>
富田望生 Commentary for “Zip me hard”（Track01）
藤木直人 Commentary for “手元不如意 feat. クズノ(the PARTYS)”（Track02）
peko（梅田サイファー）Commentary for “倒置法”（Track03）
土佐兄弟 Commentary for “Deinonychus Requiem”（Track04）
阿部真央 Commentary for “ティーンネイジャー”（Track05）
高橋ヒロム Commentary for “秋空舞うビニールバルーン”（Track06）
武田真治 Commentary for “Sorry guys but this is s**t”（Track07）
丸山隆平 Commentary for “NEOCORTEX feat. クズノ(the PARTYS)（Track08）
内藤煌成 Commentary for “Okazaki Ultra Athletics”（Track09）
槇原敬之 Commentary for “大和山城の空”（Track10）
森田哲矢（さらば青春の光）Commentary for “探知機チキン竜田”（Track11）
五味岳久（LOSTAGE）Commentary for “ネバーランド”（Track12）
◾️＜岡崎体育 10th Anniversary Tour “Zepp10連単総流し”＞
2026年
8月5日（水） 東京：Zepp Shinjuku (TOKYO) ＜OT王冠＞
8月11日（火・祝） 大阪：Zepp Namba (OSAKA) ＜KBSサマーダッシュ＞
8月29日（土） 東京：Zepp DiverCity (TOKYO) ＜クソワロタ共和国杯＞
9月17日（木） 神奈川：KT Zepp Yokohama ＜横浜37歳S＞
9月20日（日） 北海道：Zepp Sapporo ＜ウエスチャンピオンシップ＞
9月26日（土） 大阪：Zepp Osaka Bayside ＜清水大賞典＞
9月27日（日） 愛知：Zepp Nagoya ＜富岡記念＞
10月4日（日） 福岡：Zepp Fukuoka ＜キョードー西日本杯＞
10月18日（日） 東京：Zepp Haneda (TOKYO) ＜羽田ハイジャンプ＞
10月24日（土) 台湾：Zepp New Taipei ＜台北水啦賞＞
◾️＜岡崎体育ワンマンコンサート「盆地テクノ」＞
2027年3月22日（月・祝）17:00 18:00
大阪城ホール
▼受付席種・料金
【S席（お⼟産付き）】\12,800
【A席】\8,800
【B席】\6,800
▼チケット販売情報
＜FC「Wallets」会員先⾏＞
チケットぴあ （抽選）
2026/05/05（⽕‧祝）21:00 〜 2026/05/31（⽇）23:59＊オリジナル券⾯
＜清⽔⾳泉最速先⾏＞
チケットぴあ （抽選）
https://www.shimizuonsen.com/yunakama/okazakitaiiku/
2026/05/05（⽕‧祝）21:00 〜 2026/05/31（⽇）23:59
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