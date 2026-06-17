天下一品、鳥羽周作シェフ監修の新作メニュー発表 「これ、やばいっすね！」な冷やし麺【概要】
中華そば専門チェーン店「天下一品」は17日、鳥羽周作シェフ監修の夏季限定メニュー『すだち香る あっさり冷やし麺』を7月1日より全店舗で販売すると発表した。
【ディティール写真】涼しげ… 天下一品、鳥羽周作シェフ監修のメニュー『すだち香る あっさり冷やし麺』
『すだち香る あっさり冷やし麺』は、天下一品の長年培ってきたこだわりと、鳥羽シェフの卓越した技術・アイデアが融合して誕生した、暑い夏にぴったりの特別な一杯となる。 鳥羽シェフ自らが試作を重ね、「これ、やばいっすね！」と思わずうなるほど、かつてないクオリティの冷やし麺になったという。
天下一品こだわりのスープを絶妙なバランスでブレンドした、さっぱりとした口当たりの濃厚魚介出汁に、よく絡む特製麺、色鮮やかで涼しげな具材を厳選。器の調和にもこだわり、視覚からも夏の「涼」を感じる贅沢な盛り付けとなる。
また、風味豊かな国産すだちを贅沢に使用。すだち特有のフレッシュな香りと心地よい酸味が食欲をそそり、最後の一滴まで飽きることなく、さっぱりと楽しめる。
【商品概要】
商品名：すだち香る あっさり冷やし麺
販売期間：2026年7月1日 〜 9月中旬まで販売予定
販売店舗：全国の「天下一品」店舗
販売価格：882円（税込970円）〜 （※店舗によって価格が異なります。）
※販売状況によって、販売期間、終了時期が店舗ごとに異なる場合あり
※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合あり
※大盛りには対応しない
※持ち帰り対象外商品
■鳥羽周作氏 プロフィール
sio株式会社 代表取締役
Jリーグの練習生、小学校の教員を経て、31歳で料理の世界へ。
2018年「sio」をオープン。現在、「sio AOYAMA」「sio2」「o/sio」「o/sio FUKUOKA」「喜つね」「食堂 松おか」「おいしいパスタ」「FAMiRES」と8店舗を展開。
書籍／YouTube／SNSなどで公開するレシピや、フードプロデュースなど、レストランの枠を超えて様々な手段で「おいしい」を届けている。
モットーは「幸せの分母を増やす」。
【ディティール写真】涼しげ… 天下一品、鳥羽周作シェフ監修のメニュー『すだち香る あっさり冷やし麺』
『すだち香る あっさり冷やし麺』は、天下一品の長年培ってきたこだわりと、鳥羽シェフの卓越した技術・アイデアが融合して誕生した、暑い夏にぴったりの特別な一杯となる。 鳥羽シェフ自らが試作を重ね、「これ、やばいっすね！」と思わずうなるほど、かつてないクオリティの冷やし麺になったという。
また、風味豊かな国産すだちを贅沢に使用。すだち特有のフレッシュな香りと心地よい酸味が食欲をそそり、最後の一滴まで飽きることなく、さっぱりと楽しめる。
【商品概要】
商品名：すだち香る あっさり冷やし麺
販売期間：2026年7月1日 〜 9月中旬まで販売予定
販売店舗：全国の「天下一品」店舗
販売価格：882円（税込970円）〜 （※店舗によって価格が異なります。）
※販売状況によって、販売期間、終了時期が店舗ごとに異なる場合あり
※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合あり
※大盛りには対応しない
※持ち帰り対象外商品
■鳥羽周作氏 プロフィール
sio株式会社 代表取締役
Jリーグの練習生、小学校の教員を経て、31歳で料理の世界へ。
2018年「sio」をオープン。現在、「sio AOYAMA」「sio2」「o/sio」「o/sio FUKUOKA」「喜つね」「食堂 松おか」「おいしいパスタ」「FAMiRES」と8店舗を展開。
書籍／YouTube／SNSなどで公開するレシピや、フードプロデュースなど、レストランの枠を超えて様々な手段で「おいしい」を届けている。
モットーは「幸せの分母を増やす」。