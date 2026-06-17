「自分のような何の実績もなく未熟な選手に…」３年半を過ごした鹿島に別れを告げる。31歳MFが横浜FMに完全移籍「アントラーズの幸せと発展を心から願っています」
鹿島アントラーズは６月17日、知念慶が横浜Ｆ・マリノスへ完全移籍すると発表した。
現在31歳のMFは、2017年に川崎フロンターレでプロキャリアをスタート。その後20年の大分トリニータへのレンタルを挟み、23年に川崎から鹿島へ加入。在籍４年目のJ１百年構想リーグでは16試合に出場し、１ゴールをマークしていた。
今回の移籍にあたり、知念は鹿島の公式サイトで「横浜Ｆ・マリノスに移籍することになりました」と報告。そして、次のようにコメントした。
「３年半という時間を、この鹿島アントラーズという日本一のクラブで過ごし、プレーできたことを本当に感謝しています。自分の力不足を感じることも多くありましたが、それでもサポートしてくれた多くの方々に、この場を借りて感謝の思いを伝えさせていただきます。
まず、自分のような何の実績もなく未熟な選手にアントラーズという伝統ある日本一のチームでプレーする機会を与えてくれた強化の方々。最初は外国に来たかのような衝撃があったけど、本当に個性的で、一人ひとりがプロフェッショナルで、日々たくさんの刺激をくれたチームメート。いいときも悪いときも気にかけて声をかけてくれる鬼木さんをはじめとした監督、コーチ、チームスタッフの方々。チームを陰で支えてくれるメディカルやクラブハウスのスタッフの方々。いつも熱い声援をくれて、最高の雰囲気を作ってくれるサポーター。本当に多くの方々にお世話になりました。心の底から感謝しています。ありがとうございました」
応援してくれた人たちや鹿島で過ごした日々にも言及した。
「加入前は少し怖いイメージだったサポーターの皆さんは、今は本当に温かくて、チームのことを心の底から愛していて、熱いサポーターだという印象に変わりました。そのサポーターの作り出すメルカリスタジアムは、他のチームでは作り出せないような圧倒的な雰囲気で、負ける気がしませんでしたし、何よりプレーオフ第２戦のスタジアムの雰囲気は、本当に逆転できるのではないかと思わせてくれる素晴らしい応援で鳥肌が立ちました。
そのスタジアムでプレーできたこと、あのゴール裏を味方にしてプレーできたことは本当に幸せな時間でした。そして、３年半鹿嶋に住んで、町も本当に好きになりました。町全体がアントラーズを応援してくれていて、近所の方やコンビニの店員さんまで、いたるところで声をかけていただき、温かく応援していただきました。アントラーズ一色の町でたくさんの方と交流して、応援していただけたこともうれしかったです。プライベートでは鹿嶋に来て家族が２人も増えました。家族にとっても、鹿嶋は忘れられない特別な土地になりました」
そして、「自分は次のステップに進み、新たなチャレンジをすることを決断しましたが、これからもアントラーズの幸せと発展を心から願っています」とし、「最後になりますが、スタジアムでは13番のユニホームやタオルなど、多くの方が自分の番号やゲーフラを掲げてくれました。勝ったあとも負けたあとも変わらず自分をあと押ししてくれた方々に、この場を借りてありがとうと伝えさせてください。また会えるのを楽しみにしています。３年半、ありがとうございました」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在31歳のMFは、2017年に川崎フロンターレでプロキャリアをスタート。その後20年の大分トリニータへのレンタルを挟み、23年に川崎から鹿島へ加入。在籍４年目のJ１百年構想リーグでは16試合に出場し、１ゴールをマークしていた。
今回の移籍にあたり、知念は鹿島の公式サイトで「横浜Ｆ・マリノスに移籍することになりました」と報告。そして、次のようにコメントした。
まず、自分のような何の実績もなく未熟な選手にアントラーズという伝統ある日本一のチームでプレーする機会を与えてくれた強化の方々。最初は外国に来たかのような衝撃があったけど、本当に個性的で、一人ひとりがプロフェッショナルで、日々たくさんの刺激をくれたチームメート。いいときも悪いときも気にかけて声をかけてくれる鬼木さんをはじめとした監督、コーチ、チームスタッフの方々。チームを陰で支えてくれるメディカルやクラブハウスのスタッフの方々。いつも熱い声援をくれて、最高の雰囲気を作ってくれるサポーター。本当に多くの方々にお世話になりました。心の底から感謝しています。ありがとうございました」
応援してくれた人たちや鹿島で過ごした日々にも言及した。
「加入前は少し怖いイメージだったサポーターの皆さんは、今は本当に温かくて、チームのことを心の底から愛していて、熱いサポーターだという印象に変わりました。そのサポーターの作り出すメルカリスタジアムは、他のチームでは作り出せないような圧倒的な雰囲気で、負ける気がしませんでしたし、何よりプレーオフ第２戦のスタジアムの雰囲気は、本当に逆転できるのではないかと思わせてくれる素晴らしい応援で鳥肌が立ちました。
そのスタジアムでプレーできたこと、あのゴール裏を味方にしてプレーできたことは本当に幸せな時間でした。そして、３年半鹿嶋に住んで、町も本当に好きになりました。町全体がアントラーズを応援してくれていて、近所の方やコンビニの店員さんまで、いたるところで声をかけていただき、温かく応援していただきました。アントラーズ一色の町でたくさんの方と交流して、応援していただけたこともうれしかったです。プライベートでは鹿嶋に来て家族が２人も増えました。家族にとっても、鹿嶋は忘れられない特別な土地になりました」
そして、「自分は次のステップに進み、新たなチャレンジをすることを決断しましたが、これからもアントラーズの幸せと発展を心から願っています」とし、「最後になりますが、スタジアムでは13番のユニホームやタオルなど、多くの方が自分の番号やゲーフラを掲げてくれました。勝ったあとも負けたあとも変わらず自分をあと押ししてくれた方々に、この場を借りてありがとうと伝えさせてください。また会えるのを楽しみにしています。３年半、ありがとうございました」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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