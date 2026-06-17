１７日の債券市場で、先物中心限月９月限は反発した。前日に大きく売られた後であり、自律反発狙いの買いが優勢となった。



中東情勢を巡る懸念が後退し、米原油先物相場が下落を続けている。前日のニューヨーク市場で長期債相場が上昇（金利は低下）し、円債相場の支援材料となった。１７日は利付国債の入札や、日銀による国債買い入れオペといった需給イベントがなく、手掛かり材料難となった。日本時間１８日未明に米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表とウォーシュ新議長の記者会見が控えるなか、持ち高調整目的の円債買いも入ったとみられている。



先物９月限は前営業日比４０銭高の１２８円１７銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０５０ポイント低い２．５９５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS