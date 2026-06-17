　17日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　278685　　　-4.7　　　 79550
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 29522　　　 6.6　　　　2611
３. <200A> 野村日半導　　　 25014　　 -16.9　　　　5959
４. <1321> 野村日経平均　　 24945　　 -21.4　　　 73190
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 17721　　　 1.5　　　 94850
６. <2644> ＧＸ半導日株　　 13474　　 -11.7　　　　4733
７. <1579> 日経ブル２　　　 12478　　 -26.1　　　 859.9
８. <1360> 日経ベア２　　　　7954　　 -22.7　　　　64.0
９. <1306> 野村東証指数　　　5042　　 -29.9　　　 425.5
10. <1398> ＳＭＤリート　　　4824　　 -36.8　　　1815.0
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　4066　　 -47.4　　　 972.5
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　3870　　 -16.8　　　　7288
13. <2243> ＧＸ半導体　　　　3821　　　18.7　　　　5177
14. <1615> 野村東証銀行　　　3406　　　26.8　　　 711.7
15. <1540> 純金信託　　　　　3154　　 -34.2　　　 20755
16. <1346> ＭＸ２２５　　　　3015　　 204.2　　　 72740
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2662　　　 7.9　　　　4897
18. <1330> 上場日経平均　　　2485　　 -37.1　　　 73300
19. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2294　　　69.7　　　　4605
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1922　　　38.7　　　1907.5
21. <1489> 日経高配５０　　　1680　　　15.9　　　　3253
22. <1358> 上場日経２倍　　　1669　　 -11.3　　　152400
23. <1320> ｉＦ日経年１　　　1508　　 -54.8　　　 73000
24. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1431　　 -16.1　　　 79450
25. <1542> 純銀信託　　　　　1416　　 -21.2　　　 32950
26. <1571> 日経インバ　　　　1345　　　78.6　　　　 286
27. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1284　　　47.2　　　 415.6
28. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1255　　　45.1　　　　 106
29. <282A> ＧＸ半導１０　　　1094　　 -33.2　　　　3119
30. <563A> ＧＸＮデカバ　　　1014　　　72.4　　　　1120
31. <2631> ＭＸナスダク　　　 919　　　62.7　　　 34700
32. <2244> ＧＸＵテック　　　 914　　　41.5　　　　3585
33. <1545> 野村ナスＨ無　　　 867　　 -45.8　　　 244.6
34. <1356> ＴＰＸベア２　　　 793　　 -10.7　　　 112.2
35. <2559> ＭＸ全世界株　　　 772　　 -23.3　　　　2982
36. <213A> 上場半導体株　　　 754　　 -28.0　　　 550.0
37. <1546> 野村ダウＨ無　　　 727　　 384.7　　　 81690
38. <2036> 金先物Ｗブル　　　 727　　 -18.3　　　164950
39. <452A> ｉＳＳＰカバ　　　 707　　 173.0　　　 816.0
40. <1655> ｉＳ米国株　　　　 639　　 -21.6　　　 871.3
41. <2033> コスピブル　　　　 634　　 -37.2　　　138500
42. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 593　　　-3.4　　　　2790
43. <1699> 野村原油　　　　　 565　　 162.8　　　 574.2
44. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 557　　 -30.7　　　　2586
45. <315A> ＧＸ銀行高配　　　 480　　　49.1　　　　1798
46. <1328> 野村金連動　　　　 476　　　63.6　　　 16405
47. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 474　　　78.9　　　 70750
48. <1308> 上場東証指数　　　 470　　 -52.9　　　　4210
49. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 434　　　53.9　　　　 885
50. <221A> ＭＸ日半導体　　　 421　　 -43.7　　　1553.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース