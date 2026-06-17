ETF売買代金ランキング＝17日大引け
17日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 278685 -4.7 79550
２. <1357> 日経Ｄインバ 29522 6.6 2611
３. <200A> 野村日半導 25014 -16.9 5959
４. <1321> 野村日経平均 24945 -21.4 73190
５. <1458> 楽天Ｗブル 17721 1.5 94850
６. <2644> ＧＸ半導日株 13474 -11.7 4733
７. <1579> 日経ブル２ 12478 -26.1 859.9
８. <1360> 日経ベア２ 7954 -22.7 64.0
９. <1306> 野村東証指数 5042 -29.9 425.5
10. <1398> ＳＭＤリート 4824 -36.8 1815.0
11. <1568> ＴＰＸブル 4066 -47.4 972.5
12. <1329> ｉＳ日経 3870 -16.8 7288
13. <2243> ＧＸ半導体 3821 18.7 5177
14. <1615> 野村東証銀行 3406 26.8 711.7
15. <1540> 純金信託 3154 -34.2 20755
16. <1346> ＭＸ２２５ 3015 204.2 72740
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2662 7.9 4897
18. <1330> 上場日経平均 2485 -37.1 73300
19. <1671> ＷＴＩ原油 2294 69.7 4605
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1922 38.7 1907.5
21. <1489> 日経高配５０ 1680 15.9 3253
22. <1358> 上場日経２倍 1669 -11.3 152400
23. <1320> ｉＦ日経年１ 1508 -54.8 73000
24. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1431 -16.1 79450
25. <1542> 純銀信託 1416 -21.2 32950
26. <1571> 日経インバ 1345 78.6 286
27. <1475> ｉＳＴＰＸ 1284 47.2 415.6
28. <1459> 楽天Ｗベア 1255 45.1 106
29. <282A> ＧＸ半導１０ 1094 -33.2 3119
30. <563A> ＧＸＮデカバ 1014 72.4 1120
31. <2631> ＭＸナスダク 919 62.7 34700
32. <2244> ＧＸＵテック 914 41.5 3585
33. <1545> 野村ナスＨ無 867 -45.8 244.6
34. <1356> ＴＰＸベア２ 793 -10.7 112.2
35. <2559> ＭＸ全世界株 772 -23.3 2982
36. <213A> 上場半導体株 754 -28.0 550.0
37. <1546> 野村ダウＨ無 727 384.7 81690
38. <2036> 金先物Ｗブル 727 -18.3 164950
39. <452A> ｉＳＳＰカバ 707 173.0 816.0
40. <1655> ｉＳ米国株 639 -21.6 871.3
41. <2033> コスピブル 634 -37.2 138500
42. <2840> ｉＦＥナ百無 593 -3.4 2790
43. <1699> 野村原油 565 162.8 574.2
44. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 557 -30.7 2586
45. <315A> ＧＸ銀行高配 480 49.1 1798
46. <1328> 野村金連動 476 63.6 16405
47. <1369> Ｏｎｅ２２５ 474 78.9 70750
48. <1308> 上場東証指数 470 -52.9 4210
49. <513A> ＧＸ防衛日株 434 53.9 885
50. <221A> ＭＸ日半導体 421 -43.7 1553.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 278685 -4.7 79550
２. <1357> 日経Ｄインバ 29522 6.6 2611
３. <200A> 野村日半導 25014 -16.9 5959
４. <1321> 野村日経平均 24945 -21.4 73190
５. <1458> 楽天Ｗブル 17721 1.5 94850
６. <2644> ＧＸ半導日株 13474 -11.7 4733
７. <1579> 日経ブル２ 12478 -26.1 859.9
８. <1360> 日経ベア２ 7954 -22.7 64.0
９. <1306> 野村東証指数 5042 -29.9 425.5
10. <1398> ＳＭＤリート 4824 -36.8 1815.0
11. <1568> ＴＰＸブル 4066 -47.4 972.5
12. <1329> ｉＳ日経 3870 -16.8 7288
13. <2243> ＧＸ半導体 3821 18.7 5177
14. <1615> 野村東証銀行 3406 26.8 711.7
15. <1540> 純金信託 3154 -34.2 20755
16. <1346> ＭＸ２２５ 3015 204.2 72740
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2662 7.9 4897
18. <1330> 上場日経平均 2485 -37.1 73300
19. <1671> ＷＴＩ原油 2294 69.7 4605
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1922 38.7 1907.5
21. <1489> 日経高配５０ 1680 15.9 3253
22. <1358> 上場日経２倍 1669 -11.3 152400
23. <1320> ｉＦ日経年１ 1508 -54.8 73000
24. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1431 -16.1 79450
25. <1542> 純銀信託 1416 -21.2 32950
26. <1571> 日経インバ 1345 78.6 286
27. <1475> ｉＳＴＰＸ 1284 47.2 415.6
28. <1459> 楽天Ｗベア 1255 45.1 106
29. <282A> ＧＸ半導１０ 1094 -33.2 3119
30. <563A> ＧＸＮデカバ 1014 72.4 1120
31. <2631> ＭＸナスダク 919 62.7 34700
32. <2244> ＧＸＵテック 914 41.5 3585
33. <1545> 野村ナスＨ無 867 -45.8 244.6
34. <1356> ＴＰＸベア２ 793 -10.7 112.2
35. <2559> ＭＸ全世界株 772 -23.3 2982
36. <213A> 上場半導体株 754 -28.0 550.0
37. <1546> 野村ダウＨ無 727 384.7 81690
38. <2036> 金先物Ｗブル 727 -18.3 164950
39. <452A> ｉＳＳＰカバ 707 173.0 816.0
40. <1655> ｉＳ米国株 639 -21.6 871.3
41. <2033> コスピブル 634 -37.2 138500
42. <2840> ｉＦＥナ百無 593 -3.4 2790
43. <1699> 野村原油 565 162.8 574.2
44. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 557 -30.7 2586
45. <315A> ＧＸ銀行高配 480 49.1 1798
46. <1328> 野村金連動 476 63.6 16405
47. <1369> Ｏｎｅ２２５ 474 78.9 70750
48. <1308> 上場東証指数 470 -52.9 4210
49. <513A> ＧＸ防衛日株 434 53.9 885
50. <221A> ＭＸ日半導体 421 -43.7 1553.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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