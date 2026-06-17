北中米ワールドカップ（W杯）日本代表のMF堂安律選手に対する関心が韓国で高まっている｡

日本は15日（現地時間）､米アーリントンのダラス･スタジアムで行われた北中米W杯グループリーグF組第1戦でオランダと2−2で引き分けた｡優勝を目標に掲げる日本代表の底力を示した試合だった｡

試合後､韓国ではMFとして先発出場した堂安選手に注目が集まった｡試合を通じて鋭いスルーパスの絶妙なアシストで攻撃の活路を切り開いたそのプレーとともに､韓国のお笑い芸人クォン･ヒョクスに似た容姿が話題となった｡

韓国のインターネット上では､｢堂安律を見るたびにクォン･ヒョクスを思い出す｣｢クォン･ヒョクスが試合に出ているようだ｣といった投稿が注目を集めた｡クォン･ヒョクスは韓国の人気お笑い芸人で､『SNL KOREA』などに出演している｡特に優れたものまね技術と歌唱力で人気を集めている｡

過去にも､堂安選手とクォン･ヒョクスが似ているという話題が韓国のインターネット上で注目を集めたことがある｡Kリーグ中継番組に出演したクォン･ヒョクスが､堂安選手の写真を見て自分に似ていると大笑いする様子が放送されたこともあった｡

一方､日本は21日午後1時（日本時間）､チュニジアとの北中米W杯グループリーグF組第2戦に臨む｡