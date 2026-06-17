「神様が作った奇跡です」大谷映美里、「ちょいイメチェン」した姿に反響！ 「やっぱメロいなー」
指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは6月16日、自身のInstagramを更新。「ちょいイメチェン」した姿を披露し、反響が寄せられました。
【写真】大谷映美里の「ちょいイメチェン」姿
ファンからは「可愛すぎる」「みりはやっぱメロいなー」「俺の心が浄化されてしまう」「あなた以上にメガネが似合う人見たことないが」「お姉さんみが増してて好きです」「神様が作った奇跡です」「悶えた」「えっと似合いすぎて鼻血が止まりません」などのコメントが寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】大谷映美里の「ちょいイメチェン」姿
「えっと似合いすぎて鼻血が止まりません」大谷さんは「ちょいイメチェン 髪色をオリーブっぽくしてもらったよ 赤みブラウンからこの色になったの！すごい」とつづり、5枚のソロショットを投稿。オリーブカラーに染めたサラサラのロングヘアを下ろしたり、ポニーテール風にしたりと、さまざまな髪形を披露しています。白いノースリーブシャツとリムレス眼鏡も相まって、清楚（せいそ）かつ知的な印象です。
「髪型たまらんすぎて」11日にも自身のソロショットを公開していた大谷さん。こちらの投稿ではブラウンヘアを高めの位置でまとめていて、また違った雰囲気です。コメントでは「お団子ヘア神」「髪型たまらんすぎて」「お初の髪型 似合いすぎて昇天しました」など絶賛の声が寄せられています。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)