レンタル→完全移籍！ 福岡が名古屋MF椎橋慧也の獲得を発表。百年構想リーグ途中から期限付きで加入「博多の漢になれるように精一杯頑張ります」
アビスパ福岡は６月17日、名古屋グランパスから期限付きで加入していた椎橋慧也の完全移籍での獲得を発表した。
現在28歳のMFは、2024年に柏レイソルから名古屋に加入し、26年３月にシーズン途中で福岡に期限付き移籍。J１百年構想リーグでは、名古屋で４試合、福岡で９試合に出場していた。
椎橋は福岡の公式サイトを通じて、以下のとおり意気込んだ。
「アビスパ福岡のみなさん、改めましてアビスパの一員になれた事嬉しく思いますし、誇りに思ってます！ 正真正銘博多の漢になれるように精一杯頑張りますので、共にベススタを熱くしていきましょう！ よろしくお願いします！」
また、古巣の名古屋の公式サイトを通じては、次のようにコメントした。
「グランパスファミリーの皆さん。２年ちょっと、どんな時も熱く共に闘ってくれてありがとうございました。圧倒的な赤色に染まる豊スタで共に闘えたことを誇りに思っています！ 個人チャントを作っていただいたのにも関わらずこのような形になってしまって残念ですが、次は対戦相手として豊スタ、瑞穂で会えることを楽しみにしています！ 本当にありがとうございました！」
百年構想リーグで20位中19位に沈んだ福岡を、新シーズンで上位に導く活躍を発揮できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在28歳のMFは、2024年に柏レイソルから名古屋に加入し、26年３月にシーズン途中で福岡に期限付き移籍。J１百年構想リーグでは、名古屋で４試合、福岡で９試合に出場していた。
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「アビスパ福岡のみなさん、改めましてアビスパの一員になれた事嬉しく思いますし、誇りに思ってます！ 正真正銘博多の漢になれるように精一杯頑張りますので、共にベススタを熱くしていきましょう！ よろしくお願いします！」
「グランパスファミリーの皆さん。２年ちょっと、どんな時も熱く共に闘ってくれてありがとうございました。圧倒的な赤色に染まる豊スタで共に闘えたことを誇りに思っています！ 個人チャントを作っていただいたのにも関わらずこのような形になってしまって残念ですが、次は対戦相手として豊スタ、瑞穂で会えることを楽しみにしています！ 本当にありがとうございました！」
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