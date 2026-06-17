【W杯2026】小柳ルミ子、ゴールキーパーの涙に感動した試合「やっぱり美しい」
歌手で俳優の小柳ルミ子（73）は16日、自身のブログを更新。カナダ、メキシコ、アメリカの3ヶ国で開催されている「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」で感動した試合を明かした。
【写真】「麻酔をして2時間程」の手術を受ける予定を明かした小柳ルミ子
「しかし 驚きましたねぇー」と書き出し「あのスペインがFIFAランク世界2位のスペインがカーボベルデと言う国に 名前も聞いた事がなかった国に（皆さん ご存知でした？）1ゴールも獲れず0-0のスコアレスドローでした」と、アトランタ・アトランタスタジアムで日本時間16日に行われたスペインと初出場のカボベルデとの試合を振り返った。
「そして試合終了後 スペインの猛攻を何セーブもしたカーボベルデのキーパーは涙を流しました」と回想。「サッカーはやっぱり美しい」「強いから勝つのではない 弱いから負けるのでもない【いかに真剣に 命を 人生を 魂を込めるか】だ」「感動しました」と同試合を楽しんでいた。
【写真】「麻酔をして2時間程」の手術を受ける予定を明かした小柳ルミ子
「しかし 驚きましたねぇー」と書き出し「あのスペインがFIFAランク世界2位のスペインがカーボベルデと言う国に 名前も聞いた事がなかった国に（皆さん ご存知でした？）1ゴールも獲れず0-0のスコアレスドローでした」と、アトランタ・アトランタスタジアムで日本時間16日に行われたスペインと初出場のカボベルデとの試合を振り返った。
「そして試合終了後 スペインの猛攻を何セーブもしたカーボベルデのキーパーは涙を流しました」と回想。「サッカーはやっぱり美しい」「強いから勝つのではない 弱いから負けるのでもない【いかに真剣に 命を 人生を 魂を込めるか】だ」「感動しました」と同試合を楽しんでいた。