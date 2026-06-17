【娘やめてもいいですか？】ドンくさい娘…「私が注意してあげないとッ！」＜第13話＞#4コマ母道場
実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？ 毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。
第13話 ドンくさい娘が心配【実母の気持ち】
【編集部コメント】
お母さんはお母さんなりに、アイさんのことを想っていました。ただやはり根本的に「余計なひと言が多い人」なので、言わなくてもいいことまで言って相手を不快にさせているとは思っていないようですね。相手を不快にさせるひと言が、少しでもポジティブなひと言に変われば、アイさんもお母さんに対して違う感情を持ったかもしれませんよ。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第13話 ドンくさい娘が心配【実母の気持ち】
【編集部コメント】
お母さんはお母さんなりに、アイさんのことを想っていました。ただやはり根本的に「余計なひと言が多い人」なので、言わなくてもいいことまで言って相手を不快にさせているとは思っていないようですね。相手を不快にさせるひと言が、少しでもポジティブなひと言に変われば、アイさんもお母さんに対して違う感情を持ったかもしれませんよ。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙